Евгений Кузнецов: Я же с ЧТЗ. Разве канадцы меня могут испугать?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Канада - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20.05 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29805089/
19 мая 2017, 21:18 | Советский спорт

Евгений Кузнецов: Я же с ЧТЗ. Разве канадцы меня могут испугать?

Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России в Кельне взял интервью у форварда Евгения Кузнецова.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В пятницу Жене Кузнецову исполнилось 25 лет. Конечно, разговор с прессой начался именно с этой темы.

— Как меня поздравили в команде? Да никак. Нас ведь ждет важный матч, — ответил Кузнецов.

— Конфеты в поезде не раздавали игрокам сборной России? — спросил кто-то.
— Нет, ничего не раздавал. Смотрю, у кого-то из вас похоже были конфеты с ликером. Пахнет так….

— Это же Германия, тут разрешено.
— Согласен с вами полностью, — засмеялся Кузнецов.

— Вы посмотрели хоть один матч сборной Канады на этом чемпионате мира? На кого там обратить внимание?
— Так получилось, что в четверг параллельно видел два поздних четвертьфинала. Интересно было посмотреть, как играют канадцы. В принципе все знают, кто там из основных. Ребята из «Филадельфии», О’Райлли, Шайфли….

Мне кажется, мы сможем заставить их работать в защите. Это будет успех. Потому что по сравнению с прошлыми годами у Канады всегда были защитники, которые хорошо обороняют свои ворота. В этом году не сказал бы, что они особо силовые. Думаю, это нам поможет.

— Правда ли, что у России есть преимущество во вратарской линии?
— Да, абсолютно согласен. Считаю, что Вася сейчас — один из самых топовых вратарей до 28 лет. Это мое личное мнение. И все прекрасно знают — когда у него с головой все в порядке, он контролирует ход матча. Не просто читает, а играет. Мы все прекрасно понимаем, что тогда ему сложно забить.

— Вы готовы к жесткому хоккею? Наверное, будут сильно бить…
— Я же с ЧТЗ, — Кузнецов напомнил о своем районе в Челябинске. — Меня разве запугать чем-то можно? Нет, ну что вы. Не скажу, что у канадцев прям тафгаи в команде. Ребята все играющие — могут и в тело врезать, и катаются хорошо. Но на большой площадке не так просто кого-то поймать.

— Можно ли сравнить эту сборную Канады, которой руководит Джон Купер — с Канадой под руководством Майка Бэбкока?
— Тут видны некоторые моменты, которые Купер делает в «Тампе». Это мелочи, которые вам, смертным, не видны. Конечно, эта Канада отличается от той, что была на Кубке мира. В первую очередь, подбором игроков — и от этого уже отталкивается тактика.

Понимаете? Когда у вас много мастеровитых хоккеистов, вы немного можете рисковать. Они все равно правильно исполнят задание. А когда команда молодая, ты делаешь тактику попроще, чтобы избежать ошибок.

— Канадцы вспоминали молодежный ЧМ-2011 перед этим матчем. А что у вас в памяти?
— Уже все забылось. Да, иногда что-то вспоминается. Но знаете, это было довольно-таки давно. Это история. И не стоит проводить параллели. Нас ждет абсолютно другой хоккей.

— И все-таки день рождения. Что-то хотите получить в подарок?
Нет-нет, я особо не справляю дни рождения. Этот праздник больше для друзей и родителей. А я привык, что в этот день постоянно играю в хоккей.

— Может, подарком станет победа над Канадой?
— Но это уже 20-е — день свадьбы родителей.

— Челябинск празднует ваш день рождения.
— Не уверен, что весь город, — улыбнулся Кузнецов. — Но друзья — конечно.

— Кстати, вы сфотографировались с Эйфелевой башней, когда были в Париже?
— Нет, не успел. Испугался дождя. Да и поздно было. Решил остаться в отеле и отдохнуть. Мы оставили много эмоций с чехами. Я решил их сохранить.

— А ведь показалось, что матч получился несложным.
— Мы все равно переживали за результат. Четвертьфинал для нас многое значил. Тем более мы невыразительно сыграли с Америкой. Тучи сгущались над головой. Все хмурые ходили, чувствовали ответственность за результат. Мы ведь не свою фамилию представляем, а за сборную играем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
19 мая

«Ты уйдешь, когда твой возраст совпадет с номером!» – дикие приметы вратарей

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

Грабят! Как французы пытаются нажиться на фанатах, и что с этим делать
Викторина
Павел Буре