Евгений Кузнецов: Я же с ЧТЗ. Разве канадцы меня могут испугать?

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В пятницу Жене Кузнецову исполнилось 25 лет. Конечно, разговор с прессой начался именно с этой темы.

— Как меня поздравили в команде? Да никак. Нас ведь ждет важный матч, — ответил Кузнецов.

— Конфеты в поезде не раздавали игрокам сборной России? — спросил кто-то.

— Нет, ничего не раздавал. Смотрю, у кого-то из вас похоже были конфеты с ликером. Пахнет так….

— Это же Германия, тут разрешено.

— Согласен с вами полностью, — засмеялся Кузнецов.

— Вы посмотрели хоть один матч сборной Канады на этом чемпионате мира? На кого там обратить внимание?

— Так получилось, что в четверг параллельно видел два поздних четвертьфинала. Интересно было посмотреть, как играют канадцы. В принципе все знают, кто там из основных. Ребята из «Филадельфии», О’Райлли, Шайфли….

Мне кажется, мы сможем заставить их работать в защите. Это будет успех. Потому что по сравнению с прошлыми годами у Канады всегда были защитники, которые хорошо обороняют свои ворота. В этом году не сказал бы, что они особо силовые. Думаю, это нам поможет.

— Правда ли, что у России есть преимущество во вратарской линии?

— Да, абсолютно согласен. Считаю, что Вася сейчас — один из самых топовых вратарей до 28 лет. Это мое личное мнение. И все прекрасно знают — когда у него с головой все в порядке, он контролирует ход матча. Не просто читает, а играет. Мы все прекрасно понимаем, что тогда ему сложно забить.

— Вы готовы к жесткому хоккею? Наверное, будут сильно бить…

— Я же с ЧТЗ, — Кузнецов напомнил о своем районе в Челябинске. — Меня разве запугать чем-то можно? Нет, ну что вы. Не скажу, что у канадцев прям тафгаи в команде. Ребята все играющие — могут и в тело врезать, и катаются хорошо. Но на большой площадке не так просто кого-то поймать.

— Можно ли сравнить эту сборную Канады, которой руководит Джон Купер — с Канадой под руководством Майка Бэбкока?

— Тут видны некоторые моменты, которые Купер делает в «Тампе». Это мелочи, которые вам, смертным, не видны. Конечно, эта Канада отличается от той, что была на Кубке мира. В первую очередь, подбором игроков — и от этого уже отталкивается тактика.

Понимаете? Когда у вас много мастеровитых хоккеистов, вы немного можете рисковать. Они все равно правильно исполнят задание. А когда команда молодая, ты делаешь тактику попроще, чтобы избежать ошибок.

— Канадцы вспоминали молодежный ЧМ-2011 перед этим матчем. А что у вас в памяти?

— Уже все забылось. Да, иногда что-то вспоминается. Но знаете, это было довольно-таки давно. Это история. И не стоит проводить параллели. Нас ждет абсолютно другой хоккей.

— И все-таки день рождения. Что-то хотите получить в подарок?

— Нет-нет, я особо не справляю дни рождения. Этот праздник больше для друзей и родителей. А я привык, что в этот день постоянно играю в хоккей.

— Может, подарком станет победа над Канадой?

— Но это уже 20-е — день свадьбы родителей.

— Челябинск празднует ваш день рождения.

— Не уверен, что весь город, — улыбнулся Кузнецов. — Но друзья — конечно.

— Кстати, вы сфотографировались с Эйфелевой башней, когда были в Париже?

— Нет, не успел. Испугался дождя. Да и поздно было. Решил остаться в отеле и отдохнуть. Мы оставили много эмоций с чехами. Я решил их сохранить.

— А ведь показалось, что матч получился несложным.

— Мы все равно переживали за результат. Четвертьфинал для нас многое значил. Тем более мы невыразительно сыграли с Америкой. Тучи сгущались над головой. Все хмурые ходили, чувствовали ответственность за результат. Мы ведь не свою фамилию представляем, а за сборную играем.