«1:6 от Канады в Праге? Мы пишем новую историю»
Тренер сборной России Харийс Витолиньш — о полуфинале чемпионата мира-2017.
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— Как не повторить первый период матча с американцами в группе? — вопрос ассистенту Олега Знарка.
— Ведется работа по этому поводу. Главное — играть попроще в своей зоне, не искать сложных пасов. Важно, какая команда сыграет сзади надежнее, компактнее, самоотверженнее. А в атаке и у нас, и у них есть мастера.
— Наместников завтра сможет сыграть?
— Думаю, да, сейчас не было смысла его с уколами выпускать на тренировку.
— Будете играть в семь защитников и тринадцать нападающих?
— Надо подождать до завтра, но, скорее всего, да.
— На льду стало холоднее. Организаторы увеличили мощность холодильных установок?
— Это хорошо.
— Лучше стало?
— Не то чтобы лучше, но в Париже стоишь около льда и потеешь, здесь — другая ситуация.
— Вы же уезжали без вещей в Париж? Верили, что вернетесь в Кельн?
— Да.
— Вас тренерский штаб никогда не побеждал Канаду.
— Надо писать новую историю.
— А 1:6 в Праге вспоминаете?
— Вспоминаем все. Одна история заканчивается, начинается новая.
— Сами канадцы говорят, что эта сборная намного слабее той.
— Канада есть Канада, их почетно побеждать в любом их составе. Каждый может
— Эта Канада сильнее прошлогодней?
— Трудно сказать, мы с ними не играли на прошлом турнире. Сейчас казалось, что они должны разорвать немцев, но не получилось. Все в наших руках. Ребята у нас злые, полны энергии, и они не хотели избежать Канады — наоборот, с ними сыграть.
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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