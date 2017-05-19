«1:6 от Канады в Праге? Мы пишем новую историю»

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— Как не повторить первый период матча с американцами в группе? — вопрос ассистенту Олега Знарка.

— Ведется работа по этому поводу. Главное — играть попроще в своей зоне, не искать сложных пасов. Важно, какая команда сыграет сзади надежнее, компактнее, самоотверженнее. А в атаке и у нас, и у них есть мастера.

— Наместников завтра сможет сыграть?

— Думаю, да, сейчас не было смысла его с уколами выпускать на тренировку.

— Будете играть в семь защитников и тринадцать нападающих?

— Надо подождать до завтра, но, скорее всего, да.

— На льду стало холоднее. Организаторы увеличили мощность холодильных установок?

— Это хорошо.

— Лучше стало?

— Не то чтобы лучше, но в Париже стоишь около льда и потеешь, здесь — другая ситуация.

— Вы же уезжали без вещей в Париж? Верили, что вернетесь в Кельн?

— Да.

— Вас тренерский штаб никогда не побеждал Канаду.

— Надо писать новую историю.

— А 1:6 в Праге вспоминаете?

— Вспоминаем все. Одна история заканчивается, начинается новая.

— Сами канадцы говорят, что эта сборная намного слабее той.

— Канада есть Канада, их почетно побеждать в любом их составе. Каждый может что-то говорить в свое оправдание, и мы тоже можем сказать эти слова.

— Эта Канада сильнее прошлогодней?

— Трудно сказать, мы с ними не играли на прошлом турнире. Сейчас казалось, что они должны разорвать немцев, но не получилось. Все в наших руках. Ребята у нас злые, полны энергии, и они не хотели избежать Канады — наоборот, с ними сыграть.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.