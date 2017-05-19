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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Канада - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20.05 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29804860/
19 мая 2017, 20:58 | Чемпионат.com

«Состав русских загружен медведями». Америка — о матче Россия — Канада

Перед полуфиналом чемпионата мира за океаном отмечают трудную победу сборной Канады над немцами и отдают должное российской команде.

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Перед полуфиналом чемпионата мира между сборными России и Канады заокеанская пресса не слишком много внимания уделила предстоящей битве — гораздо больший интерес для североамериканских хоккейных болельщиков представляет четвёртый матч серии между «Питтсбургом» и «Оттавой». Однако и чемпионат мира не остаётся без внимания, тем более что канадская сборная не без труда обыграла Германию в четвертьфинале.

«Мечты о третьем золоте подряд ещё живы»

«Канаде пришлось преодолеть сопротивление орущей толпы, которая неистово поддерживала хозяев — сборную Германии. За счёт этого шансы на третий подряд титул чемпионов мира сохраняются. Шайфли и Скиннер забили, обеспечив несколько натужную победу над немцами в матче, который был сыгран на глазах у оглушительно громкой публики. Теперь Канаде предстоит сразиться с Россией в первом полуфинале мирового первенства.

С Германией у канадцев были определённые трудности. В первом периоде у обеих команды были шансы забить: немцы не побоялись играть с Канадой в жёсткий, силовой хоккей. «Они периодически замедляли нас в своих защитных тисках. Надо отдать Германии должное — они зарядились энергией от зрителей и сражались очень упорно», — признал Мэтт Дюшейн. Во втором периоде канадцы вели по броскам 20−0, прежде чем Янник Зайденберг смог отправить шайбу в ворота Пикара. Как сказал главный тренер Джон Купер, сборная выросла и заметно прибавила по ходу турнира. Атмосфера на стадионе была просто потрясающей, при этом всё было очень уважительно, хотя, конечно, хозяева поддерживали своих, — так пишет о сборной Канады агентство Canadian Press.

«Состав русских загружен настоящими медведями»

«Золотая медаль близка. У нынешней сборной Канады мышление, психология победителей. Да, сборная не смогла забить третий гол, но доминировала на протяжении всего матча с Германией: 50 бросков по воротам Грубауэра говорят сами за себя. Немцы пытались давить, но Канада была лучшей командой в этом матче. Что касается игры со сборной России — без сомнения, это будет великолепная битва, новая глава в противостоянии. Историческое противостояние двух больших хоккейных сил — и у меня нет сомнений в том, что игра будет очень интересной. У Канады, как мне кажется, недооценена линия обороны, и против русских её ждет первое по-настоящему серьёзное испытание. У сборной России великолепный состав. Он загружен настоящими русскими медведями», — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер.

«Канада ходила по краю пропасти, но осталась жива, чтобы сыграть с русскими. Матч с Германией был практически равным, если судить по счёту, своё преимущество канадской команде так и не удалось воплотить в достаточное количество голов», — отмечает телекомпания CBC.

«Мечты сборной Канады о третьем золоте подряд продолжают жить. Исход четвертьфинала с Германией был предсказуем, но хозяева чемпионата заставили себя уважать, проявили отчаянное сопротивление против одного из фаворитов. Даже после того, как в воротах Грубауэра оказалась вторая шайба, команда Марко Штурма продолжала сопротивляться, смогла забить и сохранила интригу до конца. С канадским большинством, эффективность которого составляет 48%, нельзя хватать удаления, и штраф Патрика Раймера был слишком хорошей новостью для Канады. Как сказал бомбардир Марк Шайфли, самое главное — это прогрессировать, прибавлять по ходу турнира. Канадцам удалось сделать ещё один шаг вперёд, и он надеется, что оставшиеся матчи будут такими же интересными и весёлыми. Чуда не случилось. Канадцы профессионально довели дело до победного конца, а немцам есть чем гордиться», — считает обозреватель официального сайта ИИХФ Энди Поттс.

Некоторые издания предпочли сосредоточить внимание не на сборных, а на конкретных хоккеистах, которые должны привлечь взгляды болельщиков в оставшихся матчах турнира.

«Когда болельщики “Тампы” наблюдают за “химией” Гусева и Кучерова, у них текут слюни»

«На нынешнем чемпионате мира есть пять главных звёзд. Помимо новичка “Вегаса” Вадима Шипачёва это Артемий Панарин, Никита Кучеров, Джонни Годро и Натан Маккиннон. Трое из этих хоккеистов были завсегдатаями розыгрыша Кубка Стэнли, а вот Маккиннон — человек необычный. Он был задрафтован в 2013 году, но с тех пор играл в плей-офф лишь один раз. Сейчас в сборной он выступает очень успешно, потому что у него в партнёрах очень талантливые форварды — Марк Шайфли и Джефф Скиннер. Руководству “Колорадо” есть о чём задуматься. У этого форварда есть и габариты, и скорость, и мощь, он здорово владеет шайбой, а в клубе ему нужна помощь. Посмотрим, что придумает Джо Сакик, а нам стоит посмотреть на игру Маккиннона», — отмечает журналист The Hockey News Райан Кеннеди.

Издание Fan Rag соглашается с выбором коллег и отмечает Маккиннона, но кроме него называет и несколько россиян, за которыми необходимо следить внимательному болельщику.

«Один из таких — Никита Гусев. Про Кучерова и Панарина знают все, с Шипачёвым познакомятся в ближайшем будущем. Но имя Никиты Гусева тоже надо выучить. Их тройка с Шипачёвым и Дадоновым была самой грозной в КХЛ. Своей игрой на чемпионате мира он уже доказал, что может создавать моменты самостоятельно и играть в любой ситуации. У Гусева великолепные руки, он творчески мыслит, не боится играть смело. Когда болельщики «Тампы» наблюдают за «химией» Гусева и Кучерова, у них текут слюни.

Что касается Белова, то если игроки из НХЛ не поедут в Пхёнчхан, то он может стать лучшим защитником сборной России на Олимпиаде-2018. Белов играет тихо, спокойно, предпочитая больше действовать у своих ворот. В то же время у него великолепный бросок, который он продемонстрировал в матче со сборной США. В сезоне-2013/14 он предпринимал попытку уехать в НХЛ, проведя 57 матчей за тусклый «Эдмонтон». Вероятно, он вернётся в СКА, но в феврале придёт время снова вспомнить его имя, — отмечает Каролина Уилке.
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