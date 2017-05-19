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«У сборной России такая интересная команда, что выстрелить может кто угодно, — сказал Мутко. — У нас Кучеров прекрасно выглядит, Кузнецов приехал, можно сказать, с корабля на бал, а уже очки набирает. Команда сильная, и если сыграет строго, тактически грамотно, то все будет нормально. Счет в матче с Канадой не имеет никакого значения, главное — выйти в финал, вся страна ждет этого».

Сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 20 мая, начало — 16:15 мск.