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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Канада - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20.05 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29804275/
19 мая 2017, 19:54 | Советский спорт

Борис Майоров: Если не уступим в характере — победим

Эксперт «Советского спорта», капитан непобедимой сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценивает шансы соперников в полуфинале Россия — Канада.

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© РИА "Новости"

— Вопрос в лоб. Есть ли у сборной России канадский комплекс? После разгрома в финале ЧМ-2015, поражений в выставочном матче Кубка мира и на самом Кубке мира в Торонто?
— Думаю, что никакого комплекса нет. Наоборот есть желание проверить себя с самым серьезным соперником, посмотреть, чего ты стоишь. Это касается и наших энхаэловцев, и тех, кто рвется за океан, а также игроков из КХЛ. Еще в советское время испытание Канадой считалось лучшим и самым объективным тестом на зрелость и стойкость. Не все его выдерживали.

Да и поражения воспринимаются по-разному. Одних они подстегивают, у других отнимают веру в себя. Надеюсь, наши парни сделали выводы из прежних неудач с канадцами и полны решимости их победить.

— А Знарок в особенности? Он же на тренерском поприще канадцев не обыгрывал.
— Мне понравилось, как Знарок ответил на аналогичный вопрос после победы над чехами в Париже: «Я ведь не 18-летний юноша, чтобы комплексовать!». Такие же чувства должны испытывать его подопечные.

— Вы уверены в том, что канадцы сразу полетят на наши ворота?
— Так бывает почти в каждом матче с канадцами. Здесь главное не испугаться, не уступить в борьбе, в характере. Сразу показать: мы их не боимся. И, конечно, не пропустить быстрых шайб. Отыгрываться всегда сложно. Особенно против Канады.

— Наш бич — вал удалений. Вы говорили, что от них уберечься легко на бумаге, на словах, а в экстремальной обстановке — крайне трудно. После победы над чехами вал штрафных минут Знарок объяснил предвзятым судейством…
— Наш главный тренер как правило говорит искренне, то, что думает. Я же могу отметить, что финские арбитры зачастую судят нашу сборную очень жестко, мало что прощают.

— После победы в Париже наша команда вернулась в Кельн только на следующий день, хотя Знарку хотел приехать вечером в день четвертьфинала.
— Я же считаю, что штаб сборной все правильно сделал. Спешить было не куда. Спокойно отдохнули, выспались. Кто-то ведь хотел полюбоваться красотами-достопримечательностями Парижа, сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. Это же прекрасная разрядка.

— Стало быть, силы на канадцев остались?
— Обязаны остаться. Ведь после победы над чехами пройдет двое суток. За это время можно поставить на ноги травмированных.

— Эксперт Александр Гуськов считает, что с канадцами опасно играть в семь защитников, нужны четыре пары. Нагрузка на оборону выпадет приличная. Тренеры прислушаются к его мнению?
— Это вопрос к тренерам. Мне же видится, что неплохо бы иметь 13-го нападающего. В четвертьфинале с чехами он нам очень пригодился. С другой стороны, я не знаю, насколько серьезное повреждение у Наместникова, которому шайба попала в ботинок. Сможет ли он сыграть в полную силу? Если нет, то не стоит и заявлять. С канадцами на одном коньке лучше не выходить. Да и Кузнецов, для которого трудно подобрать правильных партнеров, органично вписался в тройку к Кучерову и Панарину. Зачем ломать эту «химию»?

— Главный тренер канадцев Джон Купер, возглавляющий «Тампу», не понаслышке знает Василевского, Кучерова и Наместникова. Серьезный козырь в его рукаве?
— Не думаю. В противовес можно сказать, что и Проворов хорошо знает слабые места капитана канадцев и своего одноклубника по «Филадельфии» Жиру. Ерунда все это!

— Знаменитый канадский тренер-победитель Майк Бэбкок, любящий приезжать на чемпионаты мира, нахваливая сборные России, Швеции и США, заявил, что чемпионами мира все равно станут канадцы.
— Клюшку в руки этому Бэбкоку! Я видел, как мучились канадцы в четвертьфинале с немцами, как уступили Швейцарии. Эту команду можно и нужно обыгрывать. Мы ничуть не слабее.
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