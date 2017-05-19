Наместников не принимает участия в тренировке сборной России в Кельне
КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Владислав Наместников не принимает участия в тренировке команды на «Ланксесс-Арене» в Кельне, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Российские хоккеисты проводят первую тренировку в Кельне после возвращения из Парижа, где они обыграли в четвертьфинальном матче чемпионата мира команду Чехии со счетом 3:0. В пятницу во второй половине дня россияне вернулись в Кельн на поезде.
Наместников получил повреждение в первом периоде матча с командой Чехии, но вернулся в игру в третьем периоде.
Полуфинальный матч между сборными России и Канады пройдет 20 мая, начало в 16:15 мск.
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