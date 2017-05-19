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«ПУСТЬ ЗАБЬЕТ ДАЖЕ ВАСИЛЕВСКИЙ»

Джон КУПЕР, главный тренер сборной Канады:

— Я, естественно, неплохо знаю некоторых игроков сборной России, мне повезло их тренировать в клубе. И как тренер — я хочу, чтобы они добивались успеха. Так что идеальным сценарием будет — Канада победит, а парни из «Тампы» забьют.

— Даже Василевский?

— Даже Василевский (смеется).

— Что подметили в выступлении сборной России?

— Они обыграли очень сильную сборную Чехии. В группе выглядели мощно. Четыре, по-моему, встречи всухую выиграли? А на ноль невозможно сыграть, если делать ставку на индивидуализм. Только командной игрой этого можно добиваться. При этом понятно, у них полно индивидуально очень сильных игроков. Но и мы этим можем похвастаться.

— Как остановить команду, которая полностью ориентирована на игру в пас?

— Надо хотя бы начать матч, чтобы это понять (смеется). Можем, мы и не сможем остановить. У России много именно особенных игроков. С уникальными навыками, потрясающе технически подготовленных. Против таких надо всегда перекрывать все возможные направления атаки. А самое главное — не давать им времени на то, чтобы разыгрывать комбинации. Если ограничить это время, заставить торопиться, почувствовать себя неуютно, это, надеюсь, станет неким преимуществом. Но мастерства там, конечно, хоть отбавляй. Мне повезло, я каждый день вижу Кучерова. Он — феноменальный талант. А тут он еще окружен Панариным, Кузнецовым… Да там весь состав можно перечислить.

— Что думаете о Никите Гусеве? Он задрафтован «Тампой».

— Я не так много видел, как он играет, но наслышан о нем. И вижу статистику, вижу и удивляюсь, что он с каждым годом становится лучше, прибавляет и прибавляет. Я помню его по лагерю новичков, только я тогда еще, по-моему, не тренировал «Тампу». То есть давненько его не видел. Но по разговорам с нашими русскими ребятами знаю, что он вырос в очень сильного игрока. И на этом турнире он играет превосходно.

«ОБЫГРАТЬ ОВЕЧКИНА И МАЛКИНА БЫЛО КРУТО»

Натан МАККИННОН, нападающий сборной Канады.

— Вы принимали участие в ЧМ-2015, когда в финале обыграли Россию. Воспоминания живы?

— Помню, конечно. Мы же выиграли 6:1. И доминировали, не оставив ни шанса команде, где были Овечкин и Малкин. Это круто. Но тот финал к нынешней встрече имеет мало отношения. Команды-то совсем разные, совсем другие игроки.

— После поражения от Швейцарии команда стала расслабленной вне льда. Это влияние тренера или просто уверенность в себе?

— Конечно, уверенности мы поднабрались. У нас многое получается. Да и та игра — у нас было в два раза больше бросков и моментов. Просто где-то не повезло. Наша система работает, почему бы не быть в себе уверенными?

— Вы много играли против россиян на самых разных уровнях, наверняка смотрели какие-то знаковые матчи. Что вам больше всего запомнилось?

— Ой, да много всего было в наших играх, играх, которые я смотрел по телевизору, будучи ребенком. У России всегда классная команда, которая станет для нас серьезнейшим испытанием. Но мы к нему готовы. И много раз обыгрывали русских.

— Андрей Миронов, ваш будущий партнер по «Колорадо», может завтра сыграть.

— Я пока не видел, как он играет, к сожалению, но буду рад его видеть завтра. Все-таки мы теперь одноклубники. И я слышал о нем много хорошего. Говорят, он классный игрок.

— Попробуете его проверить? Финтами, например.

— Попробую проверить всех (смеется). Вряд ли я буду уделять ему большое внимание, но обязательно замечу.

«ПОРАЖЕНИЕ МОЛОДЕЖКИ В ФИНАЛЕ-2011 — ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ»

Брэйден ШЕНН, нападающий сборной Канады.

— У вас много международного опыта на разных уровнях и немало было встреч с Россией. Что вообще думаете об этом противостоянии?

— У них всегда очень техничные ребята собираются, и если не играть против них жестко, то они способны накидать тебе кучу шайб. Нам нужно обязательно соблюдать дисциплину и очень аккуратно играть с шайбой.

— Вы ведь участвовали в знаменитом финале МЧМ-2011, фантастическом по сюжету. Тогда, кстати, играли Панарин и Кузнецов. Остались в памяти какие-то моменты той игры?

— Если не считать того, что мы проиграли? (Смеется.) По правде говоря, то поражение — полный отстой. Должны были побеждать. Но даже так — это ведь хороший опыт. Тут, конечно, у россиян другая команда. С мощнейшим большинством. Но, как им и свойственно, очень мастеровитая. С большим количеством сильных игроков. Постараемся, чтобы все пошло по другому сценарию.

— Насколько трудно играть против Проворова на тренировках «Филадельфии»?

— О да, он в большом порядке. Вообще, то, что он показывает такую игру в 20 лет — это сумасшествие. Я постоянно удивляюсь тому, насколько он зрелый как игрок. В таком-то возрасте. Как работает над собой. Насколько хорош позиционно, как здорово читает игру. Буду играть против него жестко (улыбается).

«ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ РОССИЯНЕ БУДУТ НА ОДНО ЛИЦО»

Алекс КИЛЛОРН, нападающий сборной Канады.

— У Германии вчера в полуфинале вы выиграли всего в одну шайбу…

— Немцы очень здорово оборонялись и не дали нам много шансов поиграть в большинстве. Удаляют все-таки в плей-офф пореже. А большинство — одна из наших сильнейших сторон. Правда, у России тоже спецбригады здорово играют. Так что, может, это и хорошо. Главное для нас — взять шайбу под свой контроль. Тогда будет проще.

— Как вы, кстати, отнеслись к словам Кучерова, раскритиковавшего одноклубников по «Тампе», где вы как раз и выступаете?

— Честно говоря, я с ним разговаривал на эту тему. Он сказал мне, что тему раздули из ничего, преувеличив что-то. И у меня нет причин ему не верить. Он отличный партнер по команде. Тут, правда, он будет соперником. Так что для меня все россияне будут на одно лицо. Персонального внимания никому уделять не буду. Мы хотим взять золото, а когда цель такая — никаких друзей на льду не бывает.

— Вы же должны знать какие-то секреты Василевского? Все-таки каждый день выходите с ним на лед.

— Конечно, он мне хорошо знаком (улыбается). Но фишка в том, что у него попросту нет каких-то слабых мест. И в нем очень развит дух соревновательности. Каждый бросок он воспринимает как вызов. Поэтому против него тяжело играть.

— Вы как считаете, Россия — Канада — главное противостояние в хоккее?

— Именно так. И на всех уровнях. Да, у нас вырисовывается неплохое соперничество со сборной США, но с Россией у нас очень богатая история, начавшаяся еще в 1970-х. Так что это очень крутое противостояние, и я очень жду того, что стану его частью.

«ШИПАЧЕВ — ЛУЧШИЙ ДИСПЕТЧЕР В КХЛ»

Крис ЛИ, защитник сборной Канады.

— Вам ведь хорошо знакомы многие игроки сборной России, с которыми и против которых вы немало играли.

— Да уж, знаком. Что тут сказать — предельно мастеровитые парни. Российскому хоккею вообще свойственно высокое индивидуальное мастерство. У них в команде много плеймейкеров высокого уровня, атака очень сильна. Так что однозначно будет хороший матч, зрелищный.

— Вы недавно, в финале Кубка Гагарина, получили немало опыта игры против тройки Шипачева. Как ее остановить?

— Ну вот как раз остановить их у меня в этом году и не получилось (смеется). С ними нужно играть очень плотно и не терять позицию. Шипачев, наверное, — лучший диспетчер в КХЛ. И один лучших из тех, что я вообще видел. С ним нельзя терять концентрацию.

— Парни спрашивают вас об игроках сборной России?

— На самом деле — почти нет. У них в команде хватает игроков из НХЛ, которых наши парни очень хорошо знают. Все и так понимают, что ставка у России будет сделана на мастерство, а его у них с избытком.

— Энхаэловцы смотрят на вас свысока?

— Нет, конечно (смеется). Если тебя взяли в сборную — значит, ты этого достоин. И совершенно не важно, в какой лиге ты играешь.