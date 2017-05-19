«Надо играть жестко, иначе накидают кучу шайб». Канадцы — о России
В субботу в полуфинале чемпионата мира-2017 сборная России встретится со своим самым принципиальным соперником — Канадой. В пятницу спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО после тренировки «Кленовых» собрал мнения игроков североамериканской команды о предстоящем матче.
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«ПУСТЬ ЗАБЬЕТ ДАЖЕ ВАСИЛЕВСКИЙ»
Джон КУПЕР, главный тренер сборной Канады:
— Я, естественно, неплохо знаю некоторых игроков сборной России, мне повезло их тренировать в клубе. И как тренер — я хочу, чтобы они добивались успеха. Так что идеальным сценарием будет — Канада победит, а парни из «Тампы» забьют.
— Даже Василевский?
— Даже Василевский (смеется).
— Что подметили в выступлении сборной России?
— Они обыграли очень сильную сборную Чехии. В группе выглядели мощно. Четыре,
— Как остановить команду, которая полностью ориентирована на игру в пас?
— Надо хотя бы начать матч, чтобы это понять (смеется). Можем, мы и не сможем остановить. У России много именно особенных игроков. С уникальными навыками, потрясающе технически подготовленных. Против таких надо всегда перекрывать все возможные направления атаки. А самое главное — не давать им времени на то, чтобы разыгрывать комбинации. Если ограничить это время, заставить торопиться, почувствовать себя неуютно, это, надеюсь, станет неким преимуществом. Но мастерства там, конечно, хоть отбавляй. Мне повезло, я каждый день вижу Кучерова. Он — феноменальный талант. А тут он еще окружен Панариным, Кузнецовым… Да там весь состав можно перечислить.
— Что думаете о Никите Гусеве? Он задрафтован «Тампой».
— Я не так много видел, как он играет, но наслышан о нем. И вижу статистику, вижу и удивляюсь, что он с каждым годом становится лучше, прибавляет и прибавляет. Я помню его по лагерю новичков, только я тогда еще,
«ОБЫГРАТЬ ОВЕЧКИНА И МАЛКИНА БЫЛО КРУТО»
Натан МАККИННОН, нападающий сборной Канады.
— Вы принимали участие в ЧМ-2015, когда в финале обыграли Россию. Воспоминания живы?
— Помню, конечно. Мы же выиграли 6:1. И доминировали, не оставив ни шанса команде, где были Овечкин и Малкин. Это круто. Но тот финал к нынешней встрече имеет мало отношения.
— После поражения от Швейцарии команда стала расслабленной вне льда. Это влияние тренера или просто уверенность в себе?
— Конечно, уверенности мы поднабрались. У нас многое получается. Да и та игра — у нас было в два раза больше бросков и моментов. Просто
— Вы много играли против россиян на самых разных уровнях, наверняка смотрели
— Ой, да много всего было в наших играх, играх, которые я смотрел по телевизору, будучи ребенком. У России всегда классная команда, которая станет для нас серьезнейшим испытанием. Но мы к нему готовы. И много раз обыгрывали русских.
— Андрей Миронов, ваш будущий партнер по «Колорадо», может завтра сыграть.
— Я пока не видел, как он играет, к сожалению, но буду рад его видеть завтра.
— Попробуете его проверить? Финтами, например.
— Попробую проверить всех (смеется). Вряд ли я буду уделять ему большое внимание, но обязательно замечу.
«ПОРАЖЕНИЕ МОЛОДЕЖКИ В ФИНАЛЕ-2011 — ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ»
Брэйден ШЕНН, нападающий сборной Канады.
— У вас много международного опыта на разных уровнях и немало было встреч с Россией. Что вообще думаете об этом противостоянии?
— У них всегда очень техничные ребята собираются, и если не играть против них жестко, то они способны накидать тебе кучу шайб. Нам нужно обязательно соблюдать дисциплину и очень аккуратно играть с шайбой.
— Вы ведь участвовали в знаменитом финале МЧМ-2011, фантастическом по сюжету. Тогда, кстати, играли Панарин и Кузнецов. Остались в памяти
— Если не считать того, что мы проиграли? (Смеется.) По правде говоря, то поражение — полный отстой. Должны были побеждать. Но даже так — это ведь хороший опыт. Тут, конечно, у россиян другая команда. С мощнейшим большинством. Но, как им и свойственно, очень мастеровитая. С большим количеством сильных игроков. Постараемся, чтобы все пошло по другому сценарию.
— Насколько трудно играть против Проворова на тренировках «Филадельфии»?
— О да, он в большом порядке. Вообще, то, что он показывает такую игру в 20 лет — это сумасшествие. Я постоянно удивляюсь тому, насколько он зрелый как игрок. В
«ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ РОССИЯНЕ БУДУТ НА ОДНО ЛИЦО»
Алекс КИЛЛОРН, нападающий сборной Канады.
— У Германии вчера в полуфинале вы выиграли всего в одну шайбу…
— Немцы очень здорово оборонялись и не дали нам много шансов поиграть в большинстве. Удаляют
— Как вы, кстати, отнеслись к словам Кучерова, раскритиковавшего одноклубников по «Тампе», где вы как раз и выступаете?
— Честно говоря, я с ним разговаривал на эту тему. Он сказал мне, что тему раздули из ничего, преувеличив
— Вы же должны знать
— Конечно, он мне хорошо знаком (улыбается). Но фишка в том, что у него попросту нет
— Вы как считаете, Россия — Канада — главное противостояние в хоккее?
— Именно так. И на всех уровнях. Да, у нас вырисовывается неплохое соперничество со сборной США, но с Россией у нас очень богатая история, начавшаяся еще в 1970-х. Так что это очень крутое противостояние, и я очень жду того, что стану его частью.
«ШИПАЧЕВ — ЛУЧШИЙ ДИСПЕТЧЕР В КХЛ»
Крис ЛИ, защитник сборной Канады.
— Вам ведь хорошо знакомы многие игроки сборной России, с которыми и против которых вы немало играли.
— Да уж, знаком. Что тут сказать — предельно мастеровитые парни. Российскому хоккею вообще свойственно высокое индивидуальное мастерство. У них в команде много плеймейкеров высокого уровня, атака очень сильна. Так что однозначно будет хороший матч, зрелищный.
— Вы недавно, в финале Кубка Гагарина, получили немало опыта игры против тройки Шипачева. Как ее остановить?
— Ну вот как раз остановить их у меня в этом году и не получилось (смеется). С ними нужно играть очень плотно и не терять позицию. Шипачев, наверное, — лучший диспетчер в КХЛ. И один лучших из тех, что я вообще видел. С ним нельзя терять концентрацию.
— Парни спрашивают вас об игроках сборной России?
— На самом деле — почти нет. У них в команде хватает игроков из НХЛ, которых наши парни очень хорошо знают. Все и так понимают, что ставка у России будет сделана на мастерство, а его у них с избытком.
— Энхаэловцы смотрят на вас свысока?
— Нет, конечно (смеется). Если тебя взяли в сборную — значит, ты этого достоин. И совершенно не важно, в какой лиге ты играешь.
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