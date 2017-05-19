Купер: Сборная Канады не думает о плохом сценарии в полуфинале ЧМ по хоккею с россиянами

Встреча Россия — Канада пройдет 20 мая в Кельне (начало — 16:15 мск).

«Ребята готовятся, с каждым днем они действуют лучше. Мы не будем думать о плохом для нас сценарии, просто будем получать удовольствие игры. Нам никогда не хочется проигрывать, но поражения дают определенные уроки», — считает Купер.

«Мы не собираемся менять наш план на игру, — продолжил специалист. — Мои парни верят в то, что делают. Россияне здорово играют в большинстве и меньшинстве, он хороши в единоборствах».

Наставник канадской команды отметил высокое индивидуальное мастерство ряда российских хоккеистов. «У сборной России много индивидуально сильных игроков с уникальными способностями. Например, Никита Кучеров, который играет в “Тампе”. Он феноменален, то же самое могу сказать и про Артемия Панарина. Надеюсь, нам удастся их сдержать», — добавил Купер.

Во втором полуфинальном матче сыграют сборные Финляндии и Швеции (начало — 20:15 мск). Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая в Кельне.