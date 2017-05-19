Занковец: В хоккейной сборной Беларуси должна быть высокая конкуренция за место в составе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20.05 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29803794/
19 мая 2017, 19:16 | БЕЛТА

Занковец: В хоккейной сборной Беларуси должна быть высокая конкуренция за место в составе

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сборной Беларуси по хоккею должна быть высокая конкуренция за место в составе. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту БЕЛТА известный белорусский тренер Эдуард Занковец.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о том, на что стоит обратить внимание при подготовке к чемпионату мира 2021 в Минске и Риге, хоккейный наставник подчеркнул, что не сомневается в высоком уровне организации чемпионата, а в спортивной составляющей обратил внимание на необходимость стабильного выступления национальной команды в элитном дивизионе.

«Турнир, который совместно проведут Минск и Рига в 2021 году, запомнится надолго всем любителям хоккея. И Беларусь, и Латвия имеют хороший опыт в проведении чемпионатов. В 2014 году, когда в Беларуси впервые прошел мировой хоккейный форум, удалось создать настоящую спортивную атмосферу. Гости отмечали, насколько четко все было организованно в Минске. За время к следующему чемпионату мира необходимо успеть сделать еще немало: добиться более стабильного выступления сборной Беларуси, уделить особое внимание подготовке молодых игроков, которые могут войти в национальную команду в 2021 году. Безусловно, акцент на удачном выступлении на домашнем турнире будет сделан, но я все-таки сторонник поступательного движения. Не стоит делать никаких революционных изменений в подготовке сборной. К примеру, набрать сейчас команду 20-летних парней и наигрывать на предстоящий чемпионат в 2021 году. Список кандидатов в национальную сборную должен постоянно и постепенно расширяться, в нем должны быть самые лучшие белорусские хоккеисты, чтобы создать высокую конкуренцию за попадание в состав. Для игроков вызов в национальную команду должен стать настоящей победой и достижением в карьере», — сказал Эдуард Занковец.

На проходящем в Париже и Кельне чемпионате мира по хоккею команда под руководством Дэйва Льюиса заняла 13-е место. На домашнем мировом форуме в 2014-м в Минске белорусы, возглавляемые Гленом Хэнлоном, заняли седьмое место. Наиболее высокой позицией в элитном дивизионе чемпионатов мира белорусских хоккеистов остается шестое место в 2006 году в Латвии.

В 2021 году Минск совместно с Ригой примут чемпионат мира по хоккею. Об этом стало известно по итогам голосования на годовом конгрессе Международной федерации хоккея в Кельне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Минск и Рига презентовали в Кельне заявку на проведение ЧМ по хоккею 2021 года

Минск и Рига презентовали в Кельне заявку на проведение ЧМ по хоккею 2021 года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Рига сегодня в Кельне презентовали совместную заявку на проведение хоккейного чемпионата мира 2021 года. Презентация белорусско-латвийской заявки прошла под слоганом «Страсть. Без границ», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей   Все новости
Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Опубликован график отключения горячей воды в июне
Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Викторина
Павел Буре