Брэйден Шенн: Буду жестко играть против Проворова

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По словам канадца, 20-летний россиянин действует очень зрело для своего возраста.

— Насколько трудно играть против Проворова на тренировках «Филадельфии»? — вопрос Шенну.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/2 финала, 20.05.2017, 16:15 -:- Канада Россия

— О да, он в большом порядке. Вообще, то, что он показывает такую игру в 20 лет, — это сумасшествие. Я постоянно удивляюсь тому, насколько он зрелый как игрок. В таком-то возрасте. Как работает над собой. Насколько хорош позиционно, как здорово читает игру. Буду играть против него жестко (улыбается).

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.