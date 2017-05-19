Брэйден Шенн: Буду жестко играть против Проворова
Нападающий сборной Канады и «Филадельфии» Брэйден Шенн в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 со сборной России высоко оценил игру защитника Ивана Проворова, который является его одноклубником, передает из Кельна спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО.
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По словам канадца, 20-летний россиянин действует очень зрело для своего возраста.
— Насколько трудно играть против Проворова на тренировках «Филадельфии»? — вопрос Шенну.
— О да, он в большом порядке. Вообще, то, что он показывает такую игру в 20 лет, — это сумасшествие. Я постоянно удивляюсь тому, насколько он зрелый как игрок. В
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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