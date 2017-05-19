Вопрос введения дополнительного выходного на ЧМ по хоккею обсудят 20 мая

«Я думаю, нам нужен день отдыха между полуфиналами и финалом на чемпионате мира. Мы обсудим этот вопрос завтра. Тогда придется начать турнир на день раньше. Это важно для игроков, им будет легче выступать», — сказал он.

Чемпионат мира 2017 года проходит в Кельне и Париже 5—21 мая . При нынешнем календаре финал турнира проходит на следующий день после полуфинала.