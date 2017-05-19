Вопрос введения дополнительного выходного на ЧМ по хоккею обсудят 20 мая
КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о введении дополнительного выходного дня на чемпионатах мира по хоккею будет обсуждаться в субботу, 20 мая. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
«Я думаю, нам нужен день отдыха между полуфиналами и финалом на чемпионате мира. Мы обсудим этот вопрос завтра. Тогда придется начать турнир на день раньше. Это важно для игроков, им будет легче выступать», — сказал он.
Чемпионат мира 2017 года проходит в Кельне и Париже
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