Маккиннон: Готовы к полуфиналу ЧМ, Канада часто обыгрывала Россию

«Помню, как обыгрывали Россию в финале чемпионата мира 2015 года. Было классно, ведь в той сборной выступали Малкин и Овечкин. Сейчас, думаю, будет совсем другая игра. У нас многое получается, мы уверены в своих силах. У России всегда собирается классная команда, которая станет для нас серьёзным испытанием. Мы к нему готовы. Много раз обыгрывали русских.

Миронов подписал контракт с «Колорадо»? Я не видел его игру. Да, теперь мы одноклубники. Слышал об Андрее много хорошего. Говорят, что он классный игрок и талантливый защитник. Посмотрим, выйдет ли он на лёд завтра. Если да, то попробую проверить его своими финтами, — передаёт слова Маккиннона корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.