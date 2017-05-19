Овертаймы на чемпионатах мира будут проводиться в формате «4 на 4»

Овертаймы будут проводиться в формате «4 на 4» с сериями буллитов по 5 бросков. Продолжительность овертаймов составит 10 минут, при этом в финале он будет проходить 20 минут. Решение вступит в силу со следующего сезона.

В настоящее время овертаймы в матчах чемпионата мира проводятся в формате «3 на 3» продолжительностью пять минут. После этого проводится серия буллитов по три броска.

В полуфиналах ЧМ-2017 россияне сыграют с канадцами, шведы померятся силами с финнами.