Сборная России вовремя прибыла из Парижа в Кёльн
19 мая в 15:25 по местному времени поезд со сборной России по хоккею прибыл из Парижа в Кёльн, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Напомним, что перед отъездом в Париж на матч четвертьфинала чемпионата мира поезд российской команды сломался, что вызвало трёхчасовую задержку.
Вечером сборная России проведёт тренировку на льду «Ланксесс-Арены», а 20 мая проведёт полуфинал ЧМ-2017 против Канады.
20 мая российская национальная команда сыграет в полуфинале ЧМ-2017 со сборной Канады. Начало — в 16:15 мск.
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