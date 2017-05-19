Сборная России вовремя прибыла из Парижа в Кёльн

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что перед отъездом в Париж на матч четвертьфинала чемпионата мира поезд российской команды сломался, что вызвало трёхчасовую задержку.

Вечером сборная России проведёт тренировку на льду «Ланксесс-Арены», а 20 мая проведёт полуфинал ЧМ-2017 против Канады.

20 мая российская национальная команда сыграет в полуфинале ЧМ-2017 со сборной Канады. Начало — в 16:15 мск.