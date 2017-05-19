IIHF приняла решение отдать Финляндии чемпионат мира 2022 года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Рига выиграли у Тампере и Хельсинки право проведения хоккейного чемпионата мира 2021 года. Матчи группового раунда и четвертьфиналы мирового первенства пройдут в обоих городах, а полуфиналы и медальные встречи примет белорусская столица, сообщает корреспондент БЕЛТА.