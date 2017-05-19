Минск станет главным городом хоккейного чемпионата мира 2021 года

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В первом раунде сегодняшнего голосования на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне белорусско-латвийская заявка получила 54, а финская на один меньше. По правилам ИИХФ, перевеса в один голос недостаточно, и поэтому был проведен второй тур, в котором Минск и Рига победили с преимуществом в три голоса: 55 — 52.

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 годуГолосование по выбору места проведения мирового форума в 2021 году в отеле Hyatt Regency Cologne было тайным. За совместную заявку Минска и Риги на конгрессе ИИХФ было подано 55 голосов, за заявку Финляндии — 52.

Таким образом, в Беларуси матчи турнира примет «Минск-Арена», вмещающая 15 086 зрителей, в Латвии — «Арена Рига», на трибунах которой могут принять 10 300 зрителей. ИИХФ планирует провести ЧМ-2021 с 7 по 23 мая.

Планируется, что для гостей предстоящего планетарного форума-2021 в Беларуси будет введен безвизовый режим, как это было и во время проведения чемпионата мира 2014 года, матчи которого принимали «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». Во время проведения ЧМ-2014 в Минске был установлен рекорд посещаемости: на матчах побывали 643 435 зрителей (в среднем 10064 на одной игре). Латвийская столица также имеет успешный опыт проведения турнира лучших сборных — Рига принимала ЧМ в 2006 году.

До Минска и Риги хозяевами мировых чемпионатов станут: 2018 — Дания (Копенгаген, Хернинг), 2019 — Словакия (Братислава, Кошице), 2020 — Швейцария (Цюрих, Лозанна).