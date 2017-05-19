Александр Юдин: Канадцы научились играть в российский хоккей, но мы победим
Серебряный призер чемпионата мира 2002 года Александр Юдин в преддверии матча ½ финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады подчеркнул, что канадцы играют российской тактикой.
Он также добавил, что наша сборная сможет победить и выйти в финал турнира.
— Будет очень хороший матч. Все мечтали, что Россия и Канада сойдутся в финале, но вышло
— Судите по матчу с немцами?
— Эта встреча является показателем того, что канадцы не смогли их обыграть на одном коньке. Любая шальная шайба — и все могло бы закончиться
— Вы сказали, что сборная России победит канадцев, а счет ожидаете крупный?
— Да нам это все равно. Любой счет будет хорошим, главное выиграть.
— В 2015 году мы уступили канадцам 1:6. Стоит ли выходить на встречу с реваншистскими настроениями за такой крупный счет?
— Дело в том, что канадцы уже играют нашей российской тактикой. Они смотрят, если наша команда сильная — они играют в откат, если нет —
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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