Вячеслав Фетисов: Главный критерий успеха в матче России и Канады — дисциплина
Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов в преддверии матча сборных Канады и России в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что соперник россиян совершает много ошибок.
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— Поделитесь ожиданиями от предстоящего полуфинального матча сборных Канады и России.
— Игры России и Канады всегда получаются интересными, поэтому не только я, но и все любители хоккея ждут, прежде всего, интересной игры. Трудно сказать, какая команда сильнее по составу, но по игре мне больше нравится сборная России. Но и канадцы выглядят неплохо. В конкретной встрече результат может получиться любым.
— За счет чего наша сборная может обыграть канадцев?
— Главный критерий успеха — дисциплина. Она связана с игрой в обороне и удалениями. Ну и креатив. Кто будет играть интереснее, создавать моменты, тот и выиграет.
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— Сложно до матча говорить о
— В четверг канадцы провели трудную игру с немцами. Как это скажется на них?
— Они умеют мобилизоваться, но бросилось в глаза, что канадцы делают достаточно много ошибок и это может говорить о моральной усталости или еще
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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