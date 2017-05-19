Венгрия проведет ЧМ по хоккею в первом дивизионе в группе А

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Согласно регламенту, победитель группы А и команда, занявшая второе место, выходят в высший дивизион турнира. В текущем году турнир проходил в Киеве, в элиту чемпионата мира пробились команды Австрии и Южной Кореи. В следующем году в группе А сыграют команды Италии и Словении, которые заняли последнее место в своих группах на предварительном этапе чемпионата мира в Кельне и Париже.

Турнир первого дивизиона в группе В проведет Литва.