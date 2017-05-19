Александр Мартынюк: В матче с Канадой главную роль сыграет реализация

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— Четвертьфинал с Чехией остался позади — каковы ваши впечатления от матча в Париже?

— Хорошие впечатления. Во вторник наши проиграли американцам и всем хотелось бы, чтобы больше на турнире таких результатов, как в матче с США, не повторилось. Как итог, наши хоккеисты сделали правильные выводы из поражения от США, пришли в себя и выступили на парижском льду очень достойно.

— За счет чего можно проходить команду «кленового листа»?

— Главную роль сыграет реализация. Сыграть надежно, как Василевский и защитники умеют, и использовать свои моменты. Команда вкатится, и в позиционном наступлении или на контратаках сможет поймать Канаду, — цитирует специалиста «Газета.ru».

Напомним, матч против сборной Канады команда Олега Знарка проведет завтра, 20 мая. Встреча состоится в Кельне на «Ланкасс Арене» и стартует в 16.15 мск.