Третьяк: Канадцы не являются непобедимыми, в хоккее проигрывала даже «Красная машина»

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Сборная России в субботу проведет полуфинальный матч чемпионата мира 2017 года с командой Канады. В последние годы российская команда проигрывала канадцам, в частности в финале чемпионата мира-2015 (1:6) и полуфинале Кубка мира-2016 (3:5).

«Посмотрел канадцев вчера. Это хорошая команда, но играть с ней можно. У нас тоже очень хорошая команда. Всегда этот матч называют скрытым финалом, потому что он вызывает бурный интерес. Посмотрим, что будет завтра. Да, мы проигрывали канадцам в последнее время. Но непобедимых команд в хоккее не бывает. Даже “Красная машина” много раз проигрывала, хотя многие не помнят об этом», — сказал Третьяк журналистам.