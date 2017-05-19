Третьяк: Расширение числа команд на ЧМ позитивно отразится на развитии женского хоккея

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В пятницу конгресс IIHF в Кельне принял решение об увеличении количества команд в элите женского чемпионата мира до 10 сборных с 2018 года. В настоящий момент на чемпионате мира восемь команд разделены на две группы по четыре команды в каждой.

«Чем больше команд, тем будет лучше, поскольку одни и те же сборные, по сути, играют. Это повлияет на развитие женского хоккея», — сказал Третьяк.

На чемпионате мира — 2017 сборная России дошла до четвертьфинала, победительницей стала команда США, второе место заняли канадки, третье — хоккеистки Финляндии.