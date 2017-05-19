Количество команд в элите женского ЧМ по хоккею с 2018 года будет увеличено до 10

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Конгресс IIHF проходит в Кельне в рамках мужского чемпионата мира-2017.

На прошедшем в США женском чемпионате мира-2017 восемь сборных были разделены на две группы по четыре команды.

На данный момент в элитный дивизион женского чемпионата мира входят команды: России, США, Канады, Финляндии, Германии, Швеции, Швейцарии и Японии.