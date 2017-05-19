Что мы знаем о сборной Канады на ЧМ-2017

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Действующие двукратные чемпионы мира на ЧМ-2017 выступают под руководством Джона Купера. На групповом этапе «кленовые листья» заняли первое место в своём дивизионе, уверенно обыграв главных конкурентов — Финляндию и Чехию, а единственное поражение неожиданно потерпели от швейцарцев. В четвертьфинале Канада обыграла хозяев турнира немцев и теперь за выход в финал поспорит со сборной России. Что мы знаем о сборной Канады образца ЧМ-2017?

Мощная атака, надёжная оборона

После объявления состава канадской сборной казалось, что у команды Джона Купера будет явный перекос в сторону атаки. В нападении канадцев значились фамилии Маккиннона, Дюшейна, Жиру, Шайфли и других звёзд НХЛ, в то время как оборона была представлена гораздо более скромными именами. Вратарская бригада традиционно должна была стать слабейшим звеном канадской сборной, ведь ни Чада Джонсона, ни Кэлвина Пикара нельзя назвать топовыми голкиперами.

Нападение канадцев оправдало авансы — команда Купера забросила в семи матчах 32 шайбы и стала второй по результативности на групповом этапе, уступив только российской команде. А вот защита сборной Канады приятно удивила — всего 10 пропущенных шайб на турнире и разделённое с Россией первое место на чемпионате мира по надёжности обороны.

Пикар и Джонсон преобразились в сборной

Кэлвин Пикар и Чад Джонсон в групповых матчах получили примерно одинаковое количество игрового времени, но в четвертьфинале сыграл Пикар, и похоже, что именно голкипер «Колорадо» станет основным для канадцев на время плей-офф.

Кэлвин, как и его сменщик Джонсон, показывает на чемпионате мира статистику, разительно отличающуюся от своих клубных показателей. Пикар, пропускавший в НХЛ в среднем почти три шайбы за матч, на мировом форуме показывает коэффициент надёжности 1,48 и отражает 93,2% бросков. Джонсон, просидевший большую часть сезона на скамейке «Калгари», пропускает 1,33 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 91,7%. Кроме того, оба голкипера записали себе в актив по одному матчу без пропущенных голов. Последний рубеж канадцев на этом чемпионате мира весьма крепкий, и их соперникам придётся серьёзно потрудиться, чтобы пробить его.

Опытный Власич, дебют Ли и джокер Парейко

Защита канадцев хоть и не представлена по-настоящему звёздными игроками, но укомплектована опытными и надёжными хоккеистами. Здесь и олимпийский чемпион Сочи, финалист Кубка Стэнли Марк-Эдуар Власич, и один из самых возрастных игроков турнира, прекрасно знакомый российским болельщикам Крис Ли. Защитник «Магнитки», кстати, в свои 36 лет впервые примерил форму национальной команды и дебютировал на чемпионате мира.

Этот дебют стал возможен благодаря травме Тайсона Бэрри — главного бомбардира-защитника канадцев в начале турнира. За три игры защитник «Колорадо» набрал 7 (2 + 5) очков, а затем получил глупое повреждение в гостиничном номере.

Но канадцы недолго оплакивали потерю Бэрри, так как по ходу турнира состав сборной Джона Купера пополнил Колтон Парэйко, вылетевший вместе с «Сент-Луисом» из розыгрыша Кубка Стэнли. По игровым показателям Парэйко сполна заменил Бэрри, забросив три шайбы в трёх матчах. Колтон весьма активен на обеих половинах площадки, он обладает отличным броском и неплохой для защитника техникой — словом, настоящий джокер для сборной Канады.

Огненный Маккиннон и затаившийся Дюшейн

В этой сборной Канады нет Коннора Макдэвида, но «кленовых листьев» ведёт за собой другой первый номер драфта НХЛ, форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. Этот нападающий, которому всего 21 год, в семи матчах группового этапа набрал 12 (5 + 7) очков, оформил хет-трик и занимает в списке бомбардиров турнира третье место после россиян Панарина и Кучерова.

Великолепный турнир проводит и вчерашний юниор Митч Марнер, который после яркого сезона в «Торонто» продолжает «жечь» и на чемпионате мира. Сейчас у Марнера 11 (4 + 7) очков после восьми игр.

Самый полезный канадский игрок — Джефф Скиннер. Форвард «Каролины» проводит свой абсолютно лучший сезон как за клуб, так и за сборную, а на этом чемпионате он набрал уже 9 (4 + 5) очков.

Главным подносчиком снарядов в канадской сборной на этом турнире стал ещё один молодой хоккеист -Трэвис Конечны. Нападающий «Филадельфии» не забросил ни одной шайбы, зато семь раз помог сделать это партнёрам.

На фоне молодых канадских звёзд не теряются и опытные хоккеисты: Клод Жиру и Райан О’Райлли стабильно набирают очки и активно участвуют в массированном штурме, который канадское нападение устраивает своим соперникам всеми звеньями.

Единственной белой вороной в составе сборной Канады пока выглядит Мэтт Дюшейн. Ещё один представитель «Колорадо» в национальной команде пока не похож сам на себя образца прошлых чемпионатов мира, где всегда был в лидерах по результативности. Сейчас у Мэтта только одно очко, добытое, правда, после шикарного гола в ворота финнов, но вполне возможно, что этот канадский козырь сыграет в самый нужный для команды Купера момент.

Игра в неравных составах

Неудивительно, что с таким нападением канадцы на турнире не имеют проблем с розыгрышем лишнего игрока. За восемь игр команда Купера 29 раз получила большинство и воспользовалась 13 из них, показав 44,8% реализации. По этому показателю Канада уступает только россиянам, показывающим совсем уж заоблачный процент. Главной ударной силой канадцев во время большинства становится Маккиннон, выступающий наконечником атак, а также Райан О’Райлли, который выигрывает 70,4% вбрасываний и классно дирижирует партнёрами умными и своевременными передачами.

Что касается надёжности обороны в меньшинстве, то здесь канадцы вторые на турнире, но выше сборной России. «Кленовые листья» пропустили всего три шайбы, играя вчетвером, хотя у соперников было 27 попыток. Процент убивания штрафного времени составил 88,9%

Стиль игры

Сборная Канады уже несколько лет перестала валять дурака на чемпионатах мира, и команда Джона Купера на этом турнире не является исключением. В составе канадцев собраны молодые лидеры клубов НХЛ, не попавших в плей-офф, желающие реабилитироваться в сборной за неудачный клубный сезон. Эти ребята голодные до побед, но, с другой стороны, все они уже успели получить необходимый опыт серьёзных международных турниров. Кто-то, как Дюшейн, Шайфли или Маккиннон, выигрывал золото мировых форумов, а кто-то, как Жиру, добивался успеха на Кубке мира.

Канадцы, как и всегда, играют агрессивно, динамично, стараясь с первых же минут задавить соперника. Большую часть голов они забросили в первом периоде, смяв оппонента массивными атаками всех четырёх звеньев. Стоит отметить сыгранность хоккеистов Канады на этом турнире, ведь большая часть игроков представляет два клуба: «Колорадо» и «Филадельфию».

Но канадцы делают ставку на активное начало матча, и если выдержать стартовый навал команды Купера, то в дальнейшем игра пойдёт в более спокойном русле. Так, швейцарцы, ограничившись двумя пропущенными шайбами в начале игры, смогли выравнять положение и победить в овертайме, а немцам в четвертьфинале не хватило реализации моментов, чтобы отквитать пропущенную шайбу гораздо раньше, чем за шесть минут до конца основного времени.

Традиционно Канада — одна из самых бросающих команд турнира. «Кленовые листья» выбросили 330 раз и реализовали 10,3%. Для сравнения у сборной России только 253 броска, но, естественно, гораздо выше процент.

Такой шквал атак не позволяет сопернику много думать об атаке канадских ворот, поэтому по воротам Пикара и Джонсона было нанесено 156 бросков, что, например, на 40 меньше, чем позволили сделать по своим воротам российские защитники.