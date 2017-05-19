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ШАЙФЛИ: СБОРНОЙ КАНАДЫ НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ РАСТИ ПО ХОДУ ЧМ

Нападающий Марк Шайфли отметил, что его команде необходимо продолжать прогрессировать. Также он отметил, что матчи турнира получаются увлекательными и он надеется, что так и будет продолжаться.

— Нужно расти на протяжении всего чемпионата мира как в командной игре, так и индивидуально. Выход в полуфинал — еще один хороший шаг, и нам нужно еще сделать много шагов по ходу турнира, — цитирует пресс-служба ИИХФ Шайфли. — До сих пор это было увлекательно, надеюсь, мы сможем продолжать получать удовольствие и побеждать.

ДЮШЕН: ЕСЛИ МЫ НЕ НАЛАДИМ ПЕРЕХОД ИЗ ОБОРОНЫ В АТАКУ, РОССИЙСКАЯ КОМАНДА НАС ПОБЕДИТ

Канадский нападающий Мэтт Дюшен AP 2017

Нападающий Мэтт Дюшен выразил мнение, что его команда проиграет России в полуфинале чемпионата мира, если не сумеет наладить переход из обороны в атаку.

— Мы держали нити игры в своих руках, но немцы были сильны, их поддерживала вся арена, — приводит ТАСС слова Дюшена. — Нам предстоит полуфинал против сборной России, я несколько раз играл уже с этой командой. Если мы не наладим переход из обороны в атаку, российская команда нас победит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику свободного пространства. Мы собираемся показать в субботу свою лучшую игру и выйти в финал.

КУПЕР: ЕСЛИ ВСПОМИНАТЬ ИСТОРИЮ ХОККЕЯ, ТО МАТЧ С РОССИЕЙ — САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА

Главный тренер сборной Канады Джон Купер AFP 2017

Главный тренер Джон Купер отметил принципиальность предстоящей игры с Россией в полуфинале.

— Если вспоминать историю хоккея, то это самая настоящая война. Поэтому встречи с Россией, понятно, совсем не рядовые. На самом деле сборная США серьезно подтянулась. Настолько серьезно, что почти нет разницы в уровне этих трех команд. Но если мы вспоминаем 1960-е, 1970-е и так далее, то сразу все становится понятно. Тут даже говорить нечего. Россия и Канада. Одним предложением.

ЛИ: БУДЕТ ЗДОРОВО СЫГРАТЬ С РОССИЕЙ, ЭТО ТОЧНО

Канадский защитник Крис Ли (слева) AFP 2017

Защитник Крис Ли отметил. что ему прияно будет сыграть против сборной России, однако он посоветовал команде Олега Знарка подготовиться к предстоящей игре.

— Вчера на перроне, когда сборная России отправлялась в Париж, вы желали ей удачи, чтобы встретиться в полуфинале.

— А почему нет? Мы это предполагали. И поэтому будем готовы. Им тоже следует подготовиться. Нет, ну будет здорово с Россией сыграть, это точно. Веселый предстоит матч. Многих ребят я знаю, играл против них несколько лет. Россия — топ-команда. Мы — тоже топ-команда. Но если хочешь золото — должен обыгрывать любого.

— Не расстроились, что не сыграете против Мозякина?

— Расстроился, что он получил травму, да еще и в таком эпизоде. Очень хотел бы сыграть против него. Надеюсь, что он максимально скоро поправится.

— Вячеслав Быков сказал, что Канада — Россия — это и есть финал.

— Это мог быть финал. Но россияне проиграли американцам. Бывает, что поделать. Я на самом деле впервые буду играть за Канаду против России. Поэтому даже не знаю, что думать. Но это определенно волнует. Два фаворита. Так бывает. Нужно будет показать свой лучший хоккей.

— С Ильей Воробьевым хоть поздороваетесь?

— Не только поздороваюсь, но и поговорю. Пожелаю даже ему удачи. Для него будет интересно поработать на матче против меня, и для меня это будет не менее интересно.

— Вы же играли за «Кельнских акул». Каково было вернуться сюда?

— Здорово, очень здорово. Воспоминания нахлынули. Здесь все по-прежнему — прекрасная атмосфера.

ЖИРУ: С ПРОВОРОВЫМ БУДУ ИГРАТЬ ЖЕСТКО

Капитан сборной Канады Клод Жиру Reuters

Нападающий Клод Жиру согласился с мнением, что игра между этими командами является главным международным дерби в хоккее.

— Я совершенно согласен с тем, что матчи Канады и России — главное международное дерби в хоккее, — сказал Жиру. — И быть участником таких матчей — это круто. Еще в молодежной сборной у нас были такие игры, где я тоже играл, что закачаешься. Будет отличный матч, даже не сомневаюсь (улыбается).

Хочу обыграть Проворова. В смысле — выиграть этот матч. Но и обыграть в том плане, что поймать его на какой-то финт, тоже хочу (смеется). Он молодой, буду с ним играть жестко.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.