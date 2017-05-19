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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20.05 не начался Швеция
Финляндия
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29797327/
19 мая 2017, 11:48 | Спорт-Экспресс

«Матч с Россией — самая настоящая война». Что говорят канадцы о полуфинале ЧМ

В четверг сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где в субботу встретится со своим самым принципиальным соперником — Канадой. «СЭ» собрал мнения канадских хоккеистов о предстоящей игре.

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© Reuters

ШАЙФЛИ: СБОРНОЙ КАНАДЫ НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ РАСТИ ПО ХОДУ ЧМ

Нападающий Марк Шайфли отметил, что его команде необходимо продолжать прогрессировать. Также он отметил, что матчи турнира получаются увлекательными и он надеется, что так и будет продолжаться.

— Нужно расти на протяжении всего чемпионата мира как в командной игре, так и индивидуально. Выход в полуфинал — еще один хороший шаг, и нам нужно еще сделать много шагов по ходу турнира, — цитирует пресс-служба ИИХФ Шайфли. — До сих пор это было увлекательно, надеюсь, мы сможем продолжать получать удовольствие и побеждать.

ДЮШЕН: ЕСЛИ МЫ НЕ НАЛАДИМ ПЕРЕХОД ИЗ ОБОРОНЫ В АТАКУ, РОССИЙСКАЯ КОМАНДА НАС ПОБЕДИТ

Канадский нападающий Мэтт Дюшен
© AP 2017

Нападающий Мэтт Дюшен выразил мнение, что его команда проиграет России в полуфинале чемпионата мира, если не сумеет наладить переход из обороны в атаку.

— Мы держали нити игры в своих руках, но немцы были сильны, их поддерживала вся арена, — приводит ТАСС слова Дюшена. — Нам предстоит полуфинал против сборной России, я несколько раз играл уже с этой командой. Если мы не наладим переход из обороны в атаку, российская команда нас победит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику свободного пространства. Мы собираемся показать в субботу свою лучшую игру и выйти в финал.

КУПЕР: ЕСЛИ ВСПОМИНАТЬ ИСТОРИЮ ХОККЕЯ, ТО МАТЧ С РОССИЕЙ — САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА

Главный тренер сборной Канады Джон Купер
© AFP 2017

Главный тренер Джон Купер отметил принципиальность предстоящей игры с Россией в полуфинале.

— Если вспоминать историю хоккея, то это самая настоящая война. Поэтому встречи с Россией, понятно, совсем не рядовые. На самом деле сборная США серьезно подтянулась. Настолько серьезно, что почти нет разницы в уровне этих трех команд. Но если мы вспоминаем 1960-е, 1970-е и так далее, то сразу все становится понятно. Тут даже говорить нечего. Россия и Канада. Одним предложением.

ЛИ: БУДЕТ ЗДОРОВО СЫГРАТЬ С РОССИЕЙ, ЭТО ТОЧНО

Канадский защитник Крис Ли (слева)
© AFP 2017

Защитник Крис Ли отметил. что ему прияно будет сыграть против сборной России, однако он посоветовал команде Олега Знарка подготовиться к предстоящей игре.

— Вчера на перроне, когда сборная России отправлялась в Париж, вы желали ей удачи, чтобы встретиться в полуфинале.

— А почему нет? Мы это предполагали. И поэтому будем готовы. Им тоже следует подготовиться. Нет, ну будет здорово с Россией сыграть, это точно. Веселый предстоит матч. Многих ребят я знаю, играл против них несколько лет. Россия — топ-команда. Мы — тоже топ-команда. Но если хочешь золото — должен обыгрывать любого.

— Не расстроились, что не сыграете против Мозякина?

— Расстроился, что он получил травму, да еще и в таком эпизоде. Очень хотел бы сыграть против него. Надеюсь, что он максимально скоро поправится.

— Вячеслав Быков сказал, что Канада — Россия — это и есть финал.

— Это мог быть финал. Но россияне проиграли американцам. Бывает, что поделать. Я на самом деле впервые буду играть за Канаду против России. Поэтому даже не знаю, что думать. Но это определенно волнует. Два фаворита. Так бывает. Нужно будет показать свой лучший хоккей.

— С Ильей Воробьевым хоть поздороваетесь?

— Не только поздороваюсь, но и поговорю. Пожелаю даже ему удачи. Для него будет интересно поработать на матче против меня, и для меня это будет не менее интересно.

— Вы же играли за «Кельнских акул». Каково было вернуться сюда?

— Здорово, очень здорово. Воспоминания нахлынули. Здесь все по-прежнему — прекрасная атмосфера.

ЖИРУ: С ПРОВОРОВЫМ БУДУ ИГРАТЬ ЖЕСТКО

Капитан сборной Канады Клод Жиру
© Reuters

Нападающий Клод Жиру согласился с мнением, что игра между этими командами является главным международным дерби в хоккее.

— Я совершенно согласен с тем, что матчи Канады и России — главное международное дерби в хоккее, — сказал Жиру. — И быть участником таких матчей — это круто. Еще в молодежной сборной у нас были такие игры, где я тоже играл, что закачаешься. Будет отличный матч, даже не сомневаюсь (улыбается).

Хочу обыграть Проворова. В смысле — выиграть этот матч. Но и обыграть в том плане, что поймать его на какой-то финт, тоже хочу (смеется). Он молодой, буду с ним играть жестко.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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