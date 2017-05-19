Трэвис Конекны: Фанаты круто поддерживают сборную Канады, но во время матчей я их не слышу
Нападающий сборной Канады Трэвис Конекны накануне матча ½ финала чемпионата мира по хоккею-2017 против России признался, что во время игры редко слышит поддержку трибун.
— Это определенно круто, но, честно говоря, во время игры ты не слышишь, что поют фанаты, — цитирует Sportsnet Конечны. — Это все равно, что играть в другую хоккейную игру. Конечно, во время перерывов, когда они исполняют свои песнопения и бьют в барабаны, слышишь их.
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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