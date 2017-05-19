Марк Шайфли: Сборной Канады нужно продолжать расти по ходу ЧМ
Нападающий сборной Канады Марк Шайфли накануне полуфинала чемпионата мира по хоккею-2017 против России отметил, что его команде необходимо продолжать прогрессировать.
Также он отметил, что матчи турнира получаются увлекательными и он надеется, что так и будет продолжаться.
— Нужно расти на протяжении всего чемпионата мира как в командной игре, так и индивидуально. Выход в полуфинал — еще один хороший шаг, и нам нужно еще сделать много шагов по ходу турнира, — цитирует
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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