Марк Шайфли: Сборной Канады нужно продолжать расти по ходу ЧМ

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Также он отметил, что матчи турнира получаются увлекательными и он надеется, что так и будет продолжаться.

— Нужно расти на протяжении всего чемпионата мира как в командной игре, так и индивидуально. Выход в полуфинал — еще один хороший шаг, и нам нужно еще сделать много шагов по ходу турнира, — цитирует пресс-служба ИИХФ Шайфли. — До сих пор это было увлекательно, надеюсь, мы сможем продолжать получать удовольствие и побеждать.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.