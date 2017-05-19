Уральский Бобби Орр. Как в 36 лет попасть из КХЛ в сборную Канады

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МАЛКИН И КРОСБИ — НО ТОЛЬКО НА ТРЕНИРОВКЕ

Третий раз в жизни Крис Ли невероятно близок к тому, чтобы дебютировать в Национальной хоккейной лиге. Он мог сыграть за «Айлендерс» в 2008-м, но в предсезонном матче столкнулся с форвардом «Пантерс» Ростиславом Олешем, потерял сознание и отправился сначала в госпиталь, а затем — в АХЛ. Олеш после матча очень извинялся, но это никак не помогло Ли вернуть себе место в составе «Островитян».

Годом позже его снова вызвали в НХЛ, на этот раз — в «Пингвинз». Крис поучаствовал в раскатке перед матчем с «Оттавой» и уже готовился выйти на лед, но за несколько минут до начала матча узнал, что возвращается в фарм-клуб. Так что самым ярким воспоминанием от пребывания в «Питтсбурге» так и осталось противостояние связке Малкина и Кросби на тренировке.

Наконец, без малого тридцатилетним Ли, уставшим от безуспешных попыток выбраться из АХЛ, заинтересовались в Европе. Почему бы и нет? — подумал он, собрал вещи и отправился в Кельн. На ту самую «Ланксесс-арену», где завтра дней он будет биться за медали чемпионата мира. И, возможно, завершит европейский этап своей карьеры там же, где начинал его семь лет назад.

На большом льду, где есть «лишние полсекунды, чтобы принять правильное решение», Крис почувствовал себя увереннее. И даже сейчас, когда все только и говорят, что об уменьшении европейских площадок, Ли считает, что лучше бы увеличить энхаэловские метров хотя бы до 28.

СЛУЧАЙНЫЙ ЗАЩИТНИК

За следующие семь лет он выиграл медали немецкой лиги, два Кубка Гагарина, и становился лучшим ассистентом и лучшим атакующим защитником всех лиг, в которых выступал: немецкой, шведской и Континентальной.

Не иначе, дальний родственник Бобби Орра (сестра великого игрока замужем за дядей Ли) поделился с маленьким Крисом секретами мастерства, когда они встречались во время летних каникул.

«Орр занимает в моем сердце отдельное место, — рассказывал Ли в интервью сайту “Магнитки”. — Трудно переоценить вклад Бобби в хоккей, он полностью изменил представление о динамике игрока оборонительной линии».

Крис даже номер выбрал в честь знаменитого родственника. Хотелось бы сказать, что и амплуа тоже, но, как и самый результативный защитник НХЛ Брент Бернс, Ли начинал профессиональную карьеру в качестве форварда. А в оборону попал только в 25 лет, да и то почти случайно: команде просто не хватало защитников, и тренер поставил «лишнего» нападающего закрывать дыру. Крис подумал, что тот сошел с ума, но решил попробовать. В нападение он больше не возвращался.

«Это был самый важный и ценный поворот в моей карьере», — вспоминает он.

Как и в случае Бернса, смена позиции пошла только на пользу. И их нынешние результаты во многом похожи. В последнем сезоне оба стали лучшими бомбардирами среди защитников — каждый в своей лиге. Оба поражали сумасшедшим для игрока обороны ритмом «больше очка за игру». Конечно, борода у «металлурга» не столь колоритная, как у заокеанского коллеги, и змей он не разводит. Зато, в отличие от защитника «Сан-Хосе», сильно сдавшего в концовке, Ли удержал темп набора очков до последнего матча плей-офф. И если за океаном Бернса называют современным Бобби Орром, то как минимум в рамках европейского, кахаэловского хоккея Ли в не меньшей степени достоин подобного сравнения.

СУДЬБА ВЕРНУЛА ДОЛЖОК

В 2013-м, незадолго до перехода в «Металлург», он был включен в зал хоккейной славы Университета Нью-Йорка, где начинал карьеру в третьем дивизионе студенческой лиги. Трансфер канадского защитника в Магнитогорск стал самой крупной сделкой в истории шведского «Ферьестада», а для него самого это, казалось, был едва ли не последний шанс заработать большие деньги.

Крис не скрывал, что финансовый аспект сыграл важную роль: у его сына синдром Дауна, и забота о ребенке требовала серьезных затрат. По этой же причине он не стал перевозить в Магнитогорск семью — по словам Ли здесь нет подходящих условий для его ребенка. Жена за четыре года дважды навещала его на Урале, а дети так ни разу и не доехали — они видятся во время отпусков и перерывов в календаре. Поэтому Крис всегда рад матчам Евротура.

Сам он дважды представлял Канаду на Кубке Германии, что, может, и не великое достижение, но Ли был «горд просто выходить на лед в свитере своей страны». Но в прошлый четверг он дебютировал на чемпионате мира, став вторым канадцем в истории, пробившимся в сборную Канады из КХЛ. В первой же игре защитник отметился результативной передачей, а Джон Купер уже мечтает видеть его в НХЛ.

Момент, как никогда, подходящий. Контракт с «Металлургом» в апреле закончился. Все, что можно было доказать в Европе, Ли уже, очевидно, доказал. А грядущее расширение НХЛ заставляет менеджеров с особым вниманием следить за талантливыми «европейцами».

Возможно, судьба решила вернуть Крису должок. Ведь старт его профессиональной карьеры пришелся на 2004 год, когда низшие лиги Северной Америки были переполнены из-за локаута. Так что после университета незадрафтованный нападающий третьей университетской лиги собирался заниматься бизнес-менеджментом и даже не думал о спортивной карьере. Предложение от «Флорида Эверблэйдз» появилось чуть ли не случайно, и Ли просто решил: почему не попробовать?

И теперь, спустя 13 лет, несмотря на все злоключения, он может с уверенностью сказать: попытка удалась.

Как все это получилось? «Черт его знает, — отвечает Крис. — Мне трудно было даже себе самому объяснить, как так вышло. Может, с самого начала надо было в обороне играть. Может, это о том, что надо верить в себя, надеяться, никогда не опускать рук, пахать как проклятый. Если ты все делаешь, как надо, отдаешь всего себя работе, рано или поздно ты выйдешь на другой уровень».

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.