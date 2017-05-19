Францоуз: Четвертьфинал ЧМ был праздником хоккея, несмотря на поражение от сборной РФ

Сборная Чехии в четверг со счетом 0:3 уступила в Париже команде России в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне забросили две шайбы в первом периоде, хотя чехи нанесли за этот игровой отрезок больше бросков (13−8). Францоуз, для которого чемпионат мира стал четвертым, впервые сыграл в матче плей-офф.

«Конечно, все мы расстроены после поражения от сборной России, потому что хотели идти дальше и биться за медали. Но сборная России играла здорово, показала свое мастерство. Конечно, у меня были шансы отразить броски россиян, шансы всегда есть, но эти парни большие мастера, отправляли каждую шайбу впритирку со штангой. Я впервые играл в плей-офф чемпионата мира, и это большое событие для меня. Несмотря на поражение, это был праздник хоккея для меня, я счастлив быть частью сборной Чехии и получил удовольствие от турнира», — сказал Францоуз.