Францоуз: Четвертьфинал ЧМ был праздником хоккея, несмотря на поражение от сборной РФ
Голкипер сборной Чехии и челябинского «Трактора» Павел Францоуз заявил агентству «Р-Спорт», что четвертьфинальная игра чемпионата мира против команды России была для него праздником хоккея, несмотря на итоговое поражение.
Сборная Чехии в четверг со счетом 0:3 уступила в Париже команде России в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне забросили две шайбы в первом периоде, хотя чехи нанесли за этот игровой отрезок больше бросков (13−8). Францоуз, для которого чемпионат мира стал четвертым, впервые сыграл в матче
«Конечно, все мы расстроены после поражения от сборной России, потому что хотели идти дальше и биться за медали. Но сборная России играла здорово, показала свое мастерство. Конечно, у меня были шансы отразить броски россиян, шансы всегда есть, но эти парни большие мастера, отправляли каждую шайбу впритирку со штангой. Я впервые играл в
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|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол