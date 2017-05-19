Лучшие голы и сейвы четвертьфиналов ЧМ-2017
На чемпионате мира по хоккею—2017 завершился 13-й игровой день, включивший в себя четвертьфинальные матчи турнира.
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Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 3:0, Швеция переиграла Швейцарию — 3:1, США уступили Финляндии — 0:2, а Канада не без труда преодолела сопротивление Германии — 2:1.
В полуфинале сборная России встретится с командой Канады. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.
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