Зимин: Считаю фаворитом сборную России, с канадой нужно играть в свой хоккей

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20.05 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29794985/
19 мая 2017, 10:11 | Чемпионат.com

Зимин: Считаю фаворитом сборную России, с канадой нужно играть в свой хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал победу сборной России над Чехией (3:0) в четвертьфинале ЧМ-2017 и поделился ожиданиями от полуфиналов.

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© РИА "Новости"

«Победа над чехами порадовала, наши сыграли солидно, с хорошим запасом. Жизнь показала, что сегодня чехи нам не конкуренты. Первые восемь минут получились тревожными. Показалось, что соперник сделал ставку именно на этот отрезок — чтобы повести в счете и закрыться, в своём фирменном стиле. Не могу не отметить нашего вратаря Василевского, он сработал спокойно и надёжно. Чехи удивили только стартом. Такую неубедительную, функционально не готовую Чехию увидел, пожалуй, впервые. Помимо вратаря понравилась наша линия обороны. И мне трудно понять, почему накануне во встрече с американцами эти же защитники так нервничали.

Перед полуфиналом нужно ещё раз тщательно изучить наш матч с американцами. У Канады больше талантливых и опытных игроков, чем у США, но в целом эти сборные очень похожи. Американцы в четвертьфинале были остановлены финнами? Совершенно не удивлён результатом, но удивлён тем спокойствием, с которым финны эту победу оформили. При подготовке к канадцам нашей команде нужно внимательно смотреть два матча — Россия — США и Финляндия — США.

Полуфинал с Канадой? Выходим на матчи с североамериканцами зажатыми, где-то даже чуть напуганными. Вот такой вот заокеанский комплекс этой сборной… Запас мастерства у наших игроков достаточный. Главное, уходить от суеты и мандража, верить в свои силы, в свой хоккей. По потенциалу фаворитом считаю нашу команду. Она обязана сдержать стартовый натиск канадцев, постепенно взять шайбу под контроль, использовать всё пространство площадки, предложить сопернику максимальный объём катания.

Швеция — Финляндия? Здесь загадка. Возможности финнов понятны, возможности шведов бесконечны, но абсолютно непредсказуемы. У шведов — самая талантливая команда на турнире, но нет характера, — цитирует Зимина Russia-Hockey.
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