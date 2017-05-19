Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМ

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Ни поломка поезда, ни духота парижского дворца «Берси», ни плохое качество льда не помешали сборной России справиться в четвертьфинальном матче с чехами, несмотря на то, что их соперник провел весь предварительный этап в столице Франции и приспособился к условиям.

Чехи устроили стартовый натиск, с которым подопечные Олега Знарка удачно справились. Затем россияне перехватили инициативу, забросили две шайбы и уверенно довели матч до победы, забросив в заключительным периоде третью шайбу. Стоит отметить, что свое первое результативное очко на турнире набрал нападающий Евгений Кузнецов, а его партнер по клубу Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Дмитрий Орлов отметился голом.

Без особых проблем выход в полуфинал турнира оформили канадцы, которые в Кельне оказались сильнее немцев (2:1). «Немецкая команда сделала все, что могла. Определяющим для нас стала вторая шайба, которую забросил Скиннер. Атмосфера на арене в Кельне замечательная, местные болельщики запомнятся мне надолго», — высказал свое мнение канадский наставник Джон Купер.

На четвертьфинале в Кельне присутствовало 16 653 зрителя, в то время как за игрой россиян с чехами в Париже наблюдало лишь 6209 человек. Российский нападающий Артемий Панарин после матча рассказал, что был расстроен, увидев малое количество зрителей на матче. «Вроде бы играем на чемпионате мира, я немножко расстроился, что впереди от нас были пустые трибуны. Но после игры я посмотрел назад, и понял, что все равно наших людей много», — сказал Панарин.

Сборная России и Канады в пятый раз в истории встретятся в полуфинале крупного турнира. В предыдущий раз сборная России сыграла с канадцами в полуфинале Кубка мира в Торонто в сентябре прошлого года, где уступила со счетом 3:5. Единственную победу в полуфиналах чемпионатов мира, Олимпиад и Кубков мира россияне одержали над канадцами более 24 лет назад — 30 апреля 1993 года на чемпионате мира в Мюнхене российская команда победила со счетом 7:4, став в итоге чемпионом мира после победы в финале над шведами (3:1).

Швеция и Финляндия определят второго финалиста

К местным условиям пришлось привыкать и шведам в матче со швейцарцами. Швейцарские хоккеисты сравняли счет в первом периоде, но более мастеровитые хоккеисты сборной Швеции забросили еще две шайбы. Главный тренер шведской команды Рикард Гренборг похвалил своих игроков за безошибочную игру в меньшинстве — его подопечные выстояли во втором периоде после удаления на четыре минуты.

Первый четвертьфинал дня, прошедший в Кельне, принес главную сенсацию четвертьфинальной стадии плей-офф. Американцы, считавшиеся фаворитами противостояния с командой Финляндии, уступили со счетом 0:2. По мнению президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля американцам в это игре не хватило выносливости.

«Сегодня я увидел другую команду Финляндии, которая играла гораздо лучше, чем на групповом этапе. Сборная США смотрелась разобранной, уставшей», — сказал глава IIHF.

В полуфинале финны встретятся с командой Швеции. Эта встреча станет для команд 65-м очным поединком на чемпионатах мира. Шведы выиграли 36 матчей, финны — 15, еще 13 игр завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались как раз в полуфинале турнира 2013 года в Стокгольме, в котором со счетом 3:0 победили шведские хоккеисты.

Для Парижа чемпионат завершился

Для столицы Франции чемпионат мира по хоккею завершился — оба полуфинала пройдут в субботу в Кельне. Парижская «АккорХотелс-Арена», больше известная как Дворец спорта «Берси», была построена в 1984 году и реконструирована в 2015-м. Арена впервые принимала крупные хоккейные соревнования, ранее там проходили, к примеру, финал Кубка Дэвиса по теннису, два «Финала четырех» клубного чемпионата Европы по баскетболу и «Финал четырех» баскетбольной Евролиги, соревнования по картингу.

Полуфинальный матч команд России и Канады начнется в 16:15 мск. Второй матч полуфинала, где встретятся сборные Финляндии и Швеции, начнется в 20:15 мск.

Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая также в Кельне.