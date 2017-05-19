Букмекеры считают сборную Канады фаворитом матча с Россией в полуфинале чемпионата мира

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Букмекеры считают фаворитами матча «кленовых листьев». На их победу можно поставить с коэффициентом 2,00. Котировки на победу сборной России — 3,02. На ничью в основное время — 4,30.

По прогнозам аналитиков, в игре будет заброшено менее 5,5 шайб (1,70).

Встреча начнется в субботу, в 16:15 по московскому времени.

Напомним, в другом полуфинале сойдутся команды Швеции и Финляндии. На победу «Тре Крунур» можно поставить с коэффициентом 1,75. Тогда как победа «Суоми» оценивается коэффициентом 3,97.