Букмекеры считают сборную Канады фаворитом матча с Россией в полуфинале чемпионата мира
20 мая сборные Канады и России разыграют путевку в финал чемпионата мира по хоккею-2017.
Букмекеры считают фаворитами матча «кленовых листьев». На их победу можно поставить с коэффициентом 2,00. Котировки на победу сборной России — 3,02. На ничью в основное время — 4,30.
По прогнозам аналитиков, в игре будет заброшено менее 5,5 шайб (1,70).
Встреча начнется в субботу, в 16:15 по московскому времени.
Напомним, в другом полуфинале сойдутся команды Швеции и Финляндии. На победу «Тре Крунур» можно поставить с коэффициентом 1,75. Тогда как победа «Суоми» оценивается коэффициентом 3,97.
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