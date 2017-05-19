Александр Эдлер: На арене в Париже было очень жарко, но команды находились в равных условиях
Защитник сборной Швеции Александр Эдлер прокомментировал победу своей команды над швейцарцами на чемпионате мира-2017.
— Было непросто играть в таких условиях, но мы неплохо подготовились к ним. Я думал, что лед хороший, когда мы начинали играть, но к концу периода он сильно потрескался. Сама арена неплохая. Да, было очень жарко, но обе команды находились в одинаковых условиях, — заявил Эдлер.
20 мая в полуфинале чемпионата мира сборная Швеции сразится с финнами.
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|18 Мая, 21:15
|Зрители 8417
|Плей-офф: 1/4 финала
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Рикард Гренборг
Вратари
|Леонардо Дженони 56:20 (Л. Дженони 56:27-57:03)
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|Никлас II Бэкстрем (О. Линдберг, В. Нюландер)
|04:15
|12:53
|Гаэтан Хас
|2-й период
|Никлас II Бэкстрем
|21:04
|Никлас II Бэкстрем
|21:04
|27:32
|Рето Шеппи
|Вильям Нюландер (О. Экман-Ларссон)
|33:15
|3-й период
|Александр Эдлер (Дж. Лундквист)
|43:44
|Юнас Бродин
|58:23
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол