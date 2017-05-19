Александр Эдлер: На арене в Париже было очень жарко, но команды находились в равных условиях

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— Было непросто играть в таких условиях, но мы неплохо подготовились к ним. Я думал, что лед хороший, когда мы начинали играть, но к концу периода он сильно потрескался. Сама арена неплохая. Да, было очень жарко, но обе команды находились в одинаковых условиях, — заявил Эдлер.

20 мая в полуфинале чемпионата мира сборная Швеции сразится с финнами.