Ли: Канадские хоккеисты должны тщательно подготовиться к полуфиналу ЧМ с россиянами
КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Канады по хоккею должна как можно более тщательно подготовиться к полуфинальному матчу чемпионата мира против команды России. Такое мнение журналистам высказал защитник канадской команды Крис Ли.
В четверг сборная Канады со счетом 2:1 победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале канадцы встретятся с командой России, встреча пройдет 20 мая в Кельне. Встреча начнется в 16:15 мск.
«Мы хорошо провели игру — могли забить, но их голкипер сыграл выше всяких похвал. Полуфинал против России будет непростым. Мы должны подготовиться к этой игре более тщательно, то же самое ждет и россиян. Будет классная игра, против нас выйдет сборная топ-уровня», — сказал Ли.
«Лично для меня это будет первый матч против россиян, жду его с нетерпением. Обидно, что не сыграю против Сергея Мозякина. Надеюсь, он скоро восстановится после травмы», — отметил защитник, минувший сезон проведший в магнитогорском «Металлурге».
Чемпионат мира проходит
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|Джон Купер
|Марко Штурм
|Кэлвин Пикар
|Филипп Грубауэр 59:50
|1-й период
|Патрик Раймер
|16:15
|17:11
|Марк Шайфли (Р. О`Райлли, М. Марнер)
|2-й период
|Леон Драйзайтль
|26:22
|27:56
|Митчелл Марнер
|35:14
|Клод Жиру
|38:08
|Джефф Скиннер (М. Матесон, М. Шайфли)
|3-й период
|Давид Вольф
|45:17
|Давид Вольф
|45:17
|47:02
|Брэйден Шенн
|50:05
|Алекс Киллорн
|52:01
|Янник Зайденберг (К. Эрхофф)
|53:21
|8
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
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- Автогол