Ли: Канадские хоккеисты должны тщательно подготовиться к полуфиналу ЧМ с россиянами

В четверг сборная Канады со счетом 2:1 победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале канадцы встретятся с командой России, встреча пройдет 20 мая в Кельне. Встреча начнется в 16:15 мск.

«Мы хорошо провели игру — могли забить, но их голкипер сыграл выше всяких похвал. Полуфинал против России будет непростым. Мы должны подготовиться к этой игре более тщательно, то же самое ждет и россиян. Будет классная игра, против нас выйдет сборная топ-уровня», — сказал Ли.

«Лично для меня это будет первый матч против россиян, жду его с нетерпением. Обидно, что не сыграю против Сергея Мозякина. Надеюсь, он скоро восстановится после травмы», — отметил защитник, минувший сезон проведший в магнитогорском «Металлурге».