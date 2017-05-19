Эдлер: Сборной Швеции не помешали проблемы с ареной ЧМ в Париже
ПАРИЖ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Швеции по хоккею была готова к не самым лучшим условиям на парижской «АккорХотелс-Арене», где прошел четвертьфинальный матч команды на чемпионате мира против сборной Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Александр Эдлер.
Шведы вышли в полуфинал турнира, обыграв команду Швейцарии со счетом 3:1. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что на арене жарко и душно, и назвал лед дворца отвратительным.
«Было непросто играть в таких условиях, но мы неплохо подготовились к ним. Я думал, что лед хороший, когда мы начинали играть, но к концу периода он сильно потрескался, — сказал Эдлер. — Сама арена неплохая. Да, было жарко, но обе команды в одинаковых условиях».
Эдлер стал автором одного из голов, впервые отличившись на турнире. «Получился хороший бросок, удалось подобрать шайбу и отправить ее в пустой угол ворот. Что касается следующего матча с финнами, то у них отличная оборона, и мы подумаем, как остановить их молодых игроков», — отметил он.
Матч Швеция — Финляндия пройдет 20 мая.
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|18 Мая, 21:15
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|AccorHotels Arena
|Патрик Фишер
|Рикард Гренборг
|Леонардо Дженони 56:20 (Л. Дженони 56:27-57:03)
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|Никлас II Бэкстрем (О. Линдберг, В. Нюландер)
|04:15
|12:53
|Гаэтан Хас
|2-й период
|Никлас II Бэкстрем
|21:04
|Никлас II Бэкстрем
|21:04
|27:32
|Рето Шеппи
|Вильям Нюландер (О. Экман-Ларссон)
|33:15
|3-й период
|Александр Эдлер (Дж. Лундквист)
|43:44
|Юнас Бродин
|58:23
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
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- Гол
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