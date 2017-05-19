Эдлер: Сборной Швеции не помешали проблемы с ареной ЧМ в Париже

Шведы вышли в полуфинал турнира, обыграв команду Швейцарии со счетом 3:1. Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что на арене жарко и душно, и назвал лед дворца отвратительным.

«Было непросто играть в таких условиях, но мы неплохо подготовились к ним. Я думал, что лед хороший, когда мы начинали играть, но к концу периода он сильно потрескался, — сказал Эдлер. — Сама арена неплохая. Да, было жарко, но обе команды в одинаковых условиях».

Эдлер стал автором одного из голов, впервые отличившись на турнире. «Получился хороший бросок, удалось подобрать шайбу и отправить ее в пустой угол ворот. Что касается следующего матча с финнами, то у них отличная оборона, и мы подумаем, как остановить их молодых игроков», — отметил он.

Матч Швеция — Финляндия пройдет 20 мая.