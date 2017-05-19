Навстречу России. Канада обыграла «наэлектризованную» Германию

«По эффективности большинства уступаем только России»

Перед стартом четвертьфинала против Германии канадцы огромную долю внимания уделили тому факту, что играть предстоит с хозяевами турнира на переполненной «Ланксесс-Арене». «Я знаю, что немцы смогли отыграть дефицит на последней минуте матча с Латвией. Не сомневаюсь, что поединок с этой командой будет для нас серьёзной проверкой, а заполненный до отказа стадион будет гнать вперёд хозяев», — отметил наставник сборной Канады Джон Купер. «Да, это будет тяжёлый матч. Играем против хозяев чемпионата, но нужно преодолевать это сопротивление, если хочешь добиться золота», — добавил нападающий Шон Кутюрье.

«Париж, конечно, тоже одна из столиц этого чемпионата мира. Но Кёльн — куда более хоккейный город. Все немецкие болельщики очень рады встрече с Канадой, атмосфера на трибунах будет просто наэлектризованной. Канадцы знают, что сборная Германии будет хорошим, качественным тестом. Канада очень хорошо играет в большинстве на этом турнире, эффективность почти 50% — чуть лучше только у россиян. Хороший вратарь, хорошая результативность в равных составах, так что Канада готова сделать шаг вперёд. В воротах будет играть Кэлвин Пикар, который удачно проявил себя, и в случае победы он же будет стартовым голкипером и в полуфинале», — резюмировал свой анонс обозреватель TSN Даррен Дрегер.

Перед стартом матча Купер не забыл отметить своего 20-летнего вундеркинда Митча Марнера, который во встрече с финнами набрал 3 (2+1) очка. «Да, Марнер был новичком в НХЛ в прошлом сезоне, но у него уже есть потрясающая уверенность в своих силах и хороший хоккейный ум. Стоит дать ему шайбу на чистом льду, как можно увидеть, как он придумает несколько вариантов развития атаки. Просто приятно смотреть», — сказал Купер, но сочетания звеньев оставил прежними.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Game lines for <a href="https://twitter.com/HC_Men">@HC_Men</a> vs. <a href="https://twitter.com/DEB_eV">@DEB_eV</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/BESp6zVHPy">pic.twitter.com/BESp6zVHPy</a></p>— Team Canada Men (@HC_Men) <a href="https://twitter.com/HC_Men/status/865266453808807938">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Немецкое качество, канадское упорство

Почти весь первый период сборной Германии удавалось удерживать канадцев на расстоянии от собственных ворот. За стартовые 15 минут матча сборная Кленового листа не создала ни одного по-настоящему голевого момента, а статистика бросков исчислялась цифрами 10 — 7, что подтверждало впечатление о примерно равной игре. Перелом произошёл в последнюю пятиминутку перед перерывом, когда небольшая расслабленность стоила немцам пропущенной шайбы.

Тройка Жиру минуты на полторы заперла оппонентов в их зоне, в результате чего было заработано большинство — на скамейку штрафников присел форвард немцев Патрик Раймер. На то, чтобы подтвердить высочайший уровень реализации лишнего, у Канады ушло 50 секунд, а гол получился просто первоклассным: Марнер, О’Райлли и Шайфли разыграли «треугольник» в касание, лишив Грубауэра шансов на отражение броска. Буквально в следующей атаке сборная Германии могла сравнять счёт, но забытый на дальней штанге Янник Зайденберг не смог как следует попасть по шайбе, отправленной вдоль канадских ворот.

Класс бьёт порядок

После первого перерыва зрители увидели всё ту же упорную игру, но постепенно преимущество канадцев становилось всё более очевидным. Хоккеисты сборной Германии начали уставать и больше ошибаться, что создавало разрывы в линиях и давало шансы резким форвардам соперника создавать голевые моменты. В середине двадцатиминутки Канада осталась в меньшинстве после достаточно нелепого удаления Марнера (форвард в падении случайно задел клюшкой визор соперника, что было квалифицировано, как опасная игра), но даже вчетвером подопечные Купера смотрелись очень неплохо. За две минуты большинства немцы ни разу не потревожили Пикара броском, а Канада создала два прекрасных момента: сначала О’Райлли не сумел бросить, убегая один на один, а затем Кутюрье мог замкнуть с пятачка передачу Киллорна, но хозяев выручил вратарь.

Ближе к концу двадцатиминутки родоначальники хоккея ещё сильнее взвинтили темп, и это принесло им второй забитый гол. Майкл Мэтисон, владея шайбой на чужой синей линии, заметил открывшегося перед воротами Джеффа Скиннера, сделал наброс, и шайба рикошетом от щитка Грубауэра попала прямо к свободному партнёру. 2:0 — преимущество не самое впечатляющее, но статистика бросков за второй период (20 — 1) куда ярче продемонстрировала уровень инициативы и мастерства.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? Watch <a href="https://twitter.com/JeffSkinner">@JeffSkinner</a> put <a href="https://twitter.com/HC_Men">@HC_Men</a> up 2-0 in the <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> quarterfinals! ?? <a href="https://t.co/qrKpdC0R2S">pic.twitter.com/qrKpdC0R2S</a></p>— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) <a href="https://twitter.com/NHLCanes/status/865295240604909568">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Горячая концовка

В заключительной трети сборная Германии оживилась, отчаянно пытаясь внести перелом в игру. Владевшие инициативой канадцы действовали спокойно, и несмотря на активизировавшихся хозяев, продолжали создавать качественные моменты. В середине периода Кутюрье не реализовал выход один на один, причём остановить форварда не смогли шестеро игроков сборной Германии, которая ошиблась при смене. Полученное большинство должно было снизить шансы команды Марко Штурма до минимума, но получилось наоборот: опытный Эрхофф отдал потрясающий пас через две зоны, и убежавший один на один Янник Зайденберг забил в меньшинстве.

Играть оставалось шесть минут, которые должны были стать максимально «горячими» для Канады. Играть в откат подопечные Купера не стали, «убив» оставшееся время хорошим контролем шайбы и позиционным нападением. В итоге родоначальники хоккея одержали скромную победу по счёту, но не по игре, и в полуфинале чемпионата мира болельщики смогут насладиться лакомым блюдом — битвой россиян и канадцев.

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