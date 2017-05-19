Дюшейн: Если не наладим переход из обороны в атаку — Россия нас уничтожит
Нападающий сборной Канады Мэтт Дюшейн прокомментировал победу над Германией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 и предстоящую встречу с Россией.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы контролировали игру с Германией. Соперник был силён, немцев гнали трибуны. Но мы сыграли хорошо, выполнили план на игру и в итоге победили. Нам предстоит полуфинал с Россией, я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства. Мы собираемся выйти в финал и показать в субботу свою лучшую игру», — передаёт слова Дюшейна корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Джон Купер
|Марко Штурм
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Филипп Грубауэр 59:50
|1-й период
|Патрик Раймер
|16:15
|17:11
|Марк Шайфли (Р. О`Райлли, М. Марнер)
|2-й период
|Леон Драйзайтль
|26:22
|27:56
|Митчелл Марнер
|35:14
|Клод Жиру
|38:08
|Джефф Скиннер (М. Матесон, М. Шайфли)
|3-й период
|Давид Вольф
|45:17
|Давид Вольф
|45:17
|47:02
|Брэйден Шенн
|50:05
|Алекс Киллорн
|52:01
|Янник Зайденберг (К. Эрхофф)
|53:21
Статистика
|8
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол