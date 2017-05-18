Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Канадцы в четвертьфинале встречались с хозяевами турнира. Сборная Германии, считавшаяся явным аутсайдером этого матча, пропустила уже в первом периоде. Сборная Канады владела большим территориальным преимуществом, но ограничились лишь двумя заброшенными шайбами. В концовке первого периода счет открыл Шайфли. Канадцы заработали численное большинство и использовали свою первую возможность. После перепасовки у ворот вратаря немцев Грубауэра шайба оказалась у Шайфли, который точно бросил в дальнюю девятку. Сразу после этого немцы упустили свой лучший шанс в этой встрече. Деннис Зайденберг мог переправить шайбу в пустые ворота после отличного паса Драйзантля, но промахнулся.

Второй период также прошел под диктовку гостей. Дважды во второй двадцатиминутке в большинстве оказывались немцы, но даже в этих случаях лучше действовали представители Канады, которых подвела реализация. Канадцы могли увеличить счет в меньшинстве, но отличный момент упустил Кутюрье. Развить преимущество гости сумели в самой концовке периода. Скиннер сориентировался на пятаке и после отскока от Грубауэра отправил шайбу в пустые ворота.

Не использовав множество моментов, канадцы оставили шансы сопернику. И в третьем периоде хозяевам удалось порадовать многочисленных зрителей, собравшихся на арене в Кельне. За пять минут до конца матча Янник Зайденберг, выступающий за немецкий «Мюнхен», реализовал выход один на один, сократив отставание в счете до минимума.

Хозяева поймали соперника на контратаке, забросив шайбу в меньшинстве. Но в оставшиеся минуты канадцы умело распоряжались шайбой, даже не позволив немцам заменить вратаря на полевого игрока.

Полуфинальные матчи чемпионата мира состоятся в субботу, 20-го мая. Сборная России сыграет с Канадой, этот матч начнется в 20:15. Ранее россияне обыграли чехов в четвертьфинале со счетом 3:0. Вторую полуфинальную пару составили Финляндия и Швеция. Финны победили сборную США со счетом 2:0, а шведы были сильнее швейцарцев — 3:1.