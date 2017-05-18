Канадцы обыграли немцев и стали соперниками сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Кельне, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу канадцев. В составе победителей шайбы забросили Марк Шайфли (18-я минута) и Джефф Скиннер (39), у хозяев турнира отличился Янник Зайденберг (54).

В полуфинальном матче канадцы, действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы, сыграют со сборной России. Встреча пройдет 20 мая в Кельне.