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Кажется, этой сборной по плечу сама Канада. Матч с чехами, который все ждали с тревогой, получился для российской сборной шикарным во всех отношениях. Сейчас хочется перекреститься, сплюнуть через плечо, начать обуваться с левой ноги или совершить любое другое действие, направленное на избавление от сглаза. Но команда-то хороша!

Она научилась классно контролировать шайбу, постоянно создавать голевые моменты за счет мысли, а не только навала и контратак, и чисто визуально производит самое сильное впечатление за четыре года работы Олега Знарка и его штаба. От ее игры получаешь эстетическое удовольствие. Разве это можно было представить еще полгода назад после Кубка мира?

Русский человек по своей натуре склонен к самокопанию, готовясь после неудачи ко всему худшему. А у нас негатива в последние дни хватало. Плохой, пусть и исключительно в плане результата, матч с американцами (которые, к слову, уже покинули турнир, неожиданно уступив финнам). Задержка с отправлением поезда по маршруту Кельн-Париж в среду. И, наконец, необходимость привыкать к новой арене. Все эти факторы вместе взятые зародили в голове нехорошие мысли об исходе четвертьфинала. Но волновались мы зря.

При ближайшем рассмотрении сборная Чехии оказалась отнюдь не хоккейным монстром, а обычным середняком. Вратарь из «Трактора», пара его бывших партнеров по клубу, отчисленных из команды по ходу сезона, полевые игроки из «Витязя», «Спартака» и «Амура». Весь этот сомнительный набор приправлен несколькими звездами из НХЛ, которые слабо проявили себя на турнире, и разбавлен хоккеистами из домашнего чемпионата. И как можно было всерьез их бояться?

За сборную России было тревожно только в стартовые минуты. Чехи в этом отрезке выглядели впечатляюще. Наши хоккеисты никак не могли приспособиться к новым для себя парижским дворцу и льду, явно проигрывая в скорости. Но только адаптация закончилась — стало ясно, что нашего соперника может спасти лишь невероятное стечение обстоятельств.

Нет, моменты у ворот Андрея Василевского возникали, скучать ему было некогда, полностью избавиться от глупых удалений россиянам еще не удалось, с реализацией собственных шансов тоже не все обстояло идеально. Но в глобальном смысле сборной Чехии в этом матче ловить было нечего. Россияне играли с позиции силы, зная, когда надо включиться или чуть сбить темп.

Все складывалось для сборной идеально. Даже повреждение Владислава Наместникова, самоотверженно принявшего на себя шайбу после чешской команде, не пошло команде во вред. Наоборот, Евгений Кузнецов, переведенный на его место к Никите Кучерову и Артемию Панарину, провел лучший для себя матч на турнире.

Но в субботу нужно будет сыграть еще сильнее. Благо вся эта новая супертройка сборной России прекрасно знает, как обыгрывать Канаду — пусть и на молодежном уровне. Да, с времен финала Баффало-2011 и Калгари-2012 прошло пять с половиной лет. Но те победы не забыты, и неплохо было бы оставить Канаду без золотых медалей и сейчас. Благо все необходимое для этого у сборной России есть.

Михаил ЗИСЛИС.