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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29792971/
18 мая 2017, 23:55 | Спорт-Экспресс

Россия — Канада. Мы ждали этого

Сборная России обыграла команду Чехии и вышла в полуфинал чемпионата мира, где в субботу встретится с Канадой.

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Кажется, этой сборной по плечу сама Канада. Матч с чехами, который все ждали с тревогой, получился для российской сборной шикарным во всех отношениях. Сейчас хочется перекреститься, сплюнуть через плечо, начать обуваться с левой ноги или совершить любое другое действие, направленное на избавление от сглаза. Но команда-то хороша!

Она научилась классно контролировать шайбу, постоянно создавать голевые моменты за счет мысли, а не только навала и контратак, и чисто визуально производит самое сильное впечатление за четыре года работы Олега Знарка и его штаба. От ее игры получаешь эстетическое удовольствие. Разве это можно было представить еще полгода назад после Кубка мира?

Русский человек по своей натуре склонен к самокопанию, готовясь после неудачи ко всему худшему. А у нас негатива в последние дни хватало. Плохой, пусть и исключительно в плане результата, матч с американцами (которые, к слову, уже покинули турнир, неожиданно уступив финнам). Задержка с отправлением поезда по маршруту Кельн-Париж в среду. И, наконец, необходимость привыкать к новой арене. Все эти факторы вместе взятые зародили в голове нехорошие мысли об исходе четвертьфинала. Но волновались мы зря.

При ближайшем рассмотрении сборная Чехии оказалась отнюдь не хоккейным монстром, а обычным середняком. Вратарь из «Трактора», пара его бывших партнеров по клубу, отчисленных из команды по ходу сезона, полевые игроки из «Витязя», «Спартака» и «Амура». Весь этот сомнительный набор приправлен несколькими звездами из НХЛ, которые слабо проявили себя на турнире, и разбавлен хоккеистами из домашнего чемпионата. И как можно было всерьез их бояться?

За сборную России было тревожно только в стартовые минуты. Чехи в этом отрезке выглядели впечатляюще. Наши хоккеисты никак не могли приспособиться к новым для себя парижским дворцу и льду, явно проигрывая в скорости. Но только адаптация закончилась — стало ясно, что нашего соперника может спасти лишь невероятное стечение обстоятельств.

Нет, моменты у ворот Андрея Василевского возникали, скучать ему было некогда, полностью избавиться от глупых удалений россиянам еще не удалось, с реализацией собственных шансов тоже не все обстояло идеально. Но в глобальном смысле сборной Чехии в этом матче ловить было нечего. Россияне играли с позиции силы, зная, когда надо включиться или чуть сбить темп.

Все складывалось для сборной идеально. Даже повреждение Владислава Наместникова, самоотверженно принявшего на себя шайбу после чешской команде, не пошло команде во вред. Наоборот, Евгений Кузнецов, переведенный на его место к Никите Кучерову и Артемию Панарину, провел лучший для себя матч на турнире.

Но в субботу нужно будет сыграть еще сильнее. Благо вся эта новая супертройка сборной России прекрасно знает, как обыгрывать Канаду — пусть и на молодежном уровне. Да, с времен финала Баффало-2011 и Калгари-2012 прошло пять с половиной лет. Но те победы не забыты, и неплохо было бы оставить Канаду без золотых медалей и сейчас. Благо все необходимое для этого у сборной России есть.

Михаил ЗИСЛИС.
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18 Мая, 17:15 Зрители 6209 Плей-офф: 1/4 финала AccorHotels Arena
Россия 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Андрей Василевский Павел Францоуз
1-й период
02:38 Сергей Андронов
Давид Пастрняк 06:32
08:45 Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
09:39 Никита Гусев
Якуб Ержабек 12:44
13:36 Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
17:05 Александр Барабанов
2-й период
28:53 Иван Проворов
3-й период
Якуб Ворачек 43:29
47:55 Никита Кучеров
53:55 Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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