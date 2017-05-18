Сборная Швеции вышла в полуфинал ЧМ-2017 по хоккею

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Швейцарцы, ставшие вторыми в группе В, покидают турнир. Шведы, занявшие третье место в группе А, в субботу, 20 мая, в полуфинале сыграют с командой Финляндии, ранее со счетом 2:0 переигравшей американцев.

Шведы вышли вперед уже на пятой минуте. Вильям Нюландер вошел в зону и выполнил скидку на Оскара Линдберга. После броска нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» шайба попала в конек швейцарского защитника Филиппа Фурера и отлетела к Никласу Бэкстрему. Партнеру Александра Овечкина по «Вашингтону» уже никто не мешал поразить ворота. Голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони не успел переместиться в воротах.

На 13-й минуте счет сравнялся. Гаэтан Хаас пробросил шайбу на пятачок, где находился Венсан Проплан. В результате шайба попала в конек шведского защитника Оливера Экмана-Ларссона и проползла между щитков голкипера Хенрика Лундквиста.

В середине второго периода шведы вновь вышли вперед. Экман-Ларссон из своей зоны послал в прорыв Вильяма Нюландера. Форвард докатился до ворот сборной Швейцарии ворот, обыграл защитника Кристиана Марти и вратаря Дженони и отправил шайбу в сетку.

Окончательный счет на 44-й минуте установил шведский защитник Александр Эдлер. Он скинул шайбу Джоэлю Лундквисту, капитан сборной Швеции мощно бросил, а Эдлер первым успел на добивание. В концовке встречи арбитры не засчитали гол швейцарского защитника Доминика Шлумпфа. Свое решение они объяснили тем, что шайба пересекла линию ворот уже после того, как игра была остановлена.