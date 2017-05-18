Сборная Швеции вышла в полуфинал ЧМ-2017 по хоккею
Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии завершился победой хоккеистов со счетом 3:1 в пользу скандинавской команды. Встреча прошла на льду AccorHotels Arena в Париже.
Швейцарцы, ставшие вторыми в группе В, покидают турнир. Шведы, занявшие третье место в группе А, в субботу, 20 мая, в полуфинале сыграют с командой Финляндии, ранее со счетом 2:0 переигравшей американцев.
Шведы вышли вперед уже на пятой минуте. Вильям Нюландер вошел в зону и выполнил скидку на Оскара Линдберга. После броска нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» шайба попала в конек швейцарского защитника Филиппа Фурера и отлетела к Никласу Бэкстрему. Партнеру Александра Овечкина по «Вашингтону» уже никто не мешал поразить ворота. Голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони не успел переместиться в воротах.
На 13-й минуте счет сравнялся. Гаэтан Хаас пробросил шайбу на пятачок, где находился Венсан Проплан. В результате шайба попала в конек шведского защитника Оливера
В середине второго периода шведы вновь вышли вперед.
Окончательный счет на 44-й минуте установил шведский защитник Александр Эдлер. Он скинул шайбу Джоэлю Лундквисту, капитан сборной Швеции мощно бросил, а Эдлер первым успел на добивание. В концовке встречи арбитры не засчитали гол швейцарского защитника Доминика Шлумпфа. Свое решение они объяснили тем, что шайба пересекла линию ворот уже после того, как игра была остановлена.
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|Патрик Фишер
|Рикард Гренборг
|Леонардо Дженони 56:20 (Л. Дженони 56:27-57:03)
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|Никлас II Бэкстрем (О. Линдберг, В. Нюландер)
|04:15
|12:53
|Гаэтан Хас
|2-й период
|Никлас II Бэкстрем
|21:04
|Никлас II Бэкстрем
|21:04
|27:32
|Рето Шеппи
|Вильям Нюландер (О. Экман-Ларссон)
|33:15
|3-й период
|Александр Эдлер (Дж. Лундквист)
|43:44
|Юнас Бродин
|58:23
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол