Сборная Швеции вышла в полуфинал ЧМ-2017 по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
20.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
20.05 не начался Канада
Россия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29792970/
18 мая 2017, 23:51 | РБК-Спорт

Сборная Швеции вышла в полуфинал ЧМ-2017 по хоккею

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии завершился победой хоккеистов со счетом 3:1 в пользу скандинавской команды. Встреча прошла на льду AccorHotels Arena в Париже.

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© Reuters

Швейцарцы, ставшие вторыми в группе В, покидают турнир. Шведы, занявшие третье место в группе А, в субботу, 20 мая, в полуфинале сыграют с командой Финляндии, ранее со счетом 2:0 переигравшей американцев.

Шведы вышли вперед уже на пятой минуте. Вильям Нюландер вошел в зону и выполнил скидку на Оскара Линдберга. После броска нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» шайба попала в конек швейцарского защитника Филиппа Фурера и отлетела к Никласу Бэкстрему. Партнеру Александра Овечкина по «Вашингтону» уже никто не мешал поразить ворота. Голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони не успел переместиться в воротах.

На 13-й минуте счет сравнялся. Гаэтан Хаас пробросил шайбу на пятачок, где находился Венсан Проплан. В результате шайба попала в конек шведского защитника Оливера Экмана-Ларссона и проползла между щитков голкипера Хенрика Лундквиста.

В середине второго периода шведы вновь вышли вперед. Экман-Ларссон из своей зоны послал в прорыв Вильяма Нюландера. Форвард докатился до ворот сборной Швейцарии ворот, обыграл защитника Кристиана Марти и вратаря Дженони и отправил шайбу в сетку.

Окончательный счет на 44-й минуте установил шведский защитник Александр Эдлер. Он скинул шайбу Джоэлю Лундквисту, капитан сборной Швеции мощно бросил, а Эдлер первым успел на добивание. В концовке встречи арбитры не засчитали гол швейцарского защитника Доминика Шлумпфа. Свое решение они объяснили тем, что шайба пересекла линию ворот уже после того, как игра была остановлена.
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18 Мая, 21:15 Плей-офф: 1/4 финала AccorHotels Arena
Швейцария 1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
Швеция
Главные тренеры
Патрик Фишер Рикард Гренборг
Вратари
Леонардо Дженони 56:20 (Л. Дженони 56:27-57:03) Хенрик Лундквист
1-й период
Никлас II Бэкстрем (О. Линдберг, В. Нюландер) 04:15
12:53 Гаэтан Хас
2-й период
Никлас II Бэкстрем 21:04
Никлас II Бэкстрем 21:04
27:32 Рето Шеппи
Вильям Нюландер (О. Экман-Ларссон) 33:15
3-й период
Александр Эдлер (Дж. Лундквист) 43:44
Юнас Бродин 58:23
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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