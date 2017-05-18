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Игра проходила на парижской «АккорХотелс-Арене», которую посетило порядка 6,2 тысячи человек. При этом полупустыми были сектора за воротами.

«Вроде бы играем на чемпионате мира, я немножко расстроился, что впереди от нас были пустые трибуны. А после игры я посмотрел назад, и понял, что все равно наших людей много, — сказал Панарин. — На арене очень жарко было. Возможно, тут все для зрителей сделано, чтобы они не мерзли и им было комфортно».

Панарин похвалил Владислава Наместникова, который вышел на лед в третьем периоде, несмотря на травму, полученную в начале игры. «Ему в пятку попали, он молодец, боец. Хорошо, что перелома не было, и он вышел».