Панарин расстроился, увидев пустые трибуны в матче ЧМ Россия — Чехия
ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России Артемий Панарин расстроился, увидев пустые трибуны на матче ¼ финала чемпионата мира с командой Чехии. Об этом он рассказал журналистам.
1/25
Игра проходила на парижской «АккорХотелс-Арене», которую посетило порядка 6,2 тысячи человек. При этом полупустыми были сектора за воротами.
«Вроде бы играем на чемпионате мира, я немножко расстроился, что впереди от нас были пустые трибуны. А после игры я посмотрел назад, и понял, что все равно наших людей много, — сказал Панарин. — На арене очень жарко было. Возможно, тут все для зрителей сделано, чтобы они не мерзли и им было комфортно».
Панарин похвалил Владислава Наместникова, который вышел на лед в третьем периоде, несмотря на травму, полученную в начале игры. «Ему в пятку попали, он молодец, боец. Хорошо, что перелома не было, и он вышел».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
Вратари
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол