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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
21:15 перерыв Швейцария 1
Швеция 1
тв
1/4 финала
21:15 перерыв Канада 1
Германия 0
1/2 финала
20.05 не начался Финляндия
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
Россия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29792215/
18 мая 2017, 21:50 | Спорт-Экспресс

Вячеслав Быков: Матч России и Канады — это досрочный финал

Бывший главный тренер сборной России — об итогах первых четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею-2017.

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— Находясь тут, в Кельне, на матче США и Финляндии, за Россией-то следили хоть одним глазом?

— Ну конечно же следил. Я был уверен в победе, потому что, ну, во-первых, я знаю наших ребят, и видя то, какая у чехов команда, для меня не стало ни малейшим сюрпризом, что Россия победила.

— Полугипотетический полуфинал с Канадой — праздник?

— Это будет финал. Досрочный.

— А что по американцам скажете? Настолько скоростная сборная, а ничего не показала с финнами.

— Мне кажется, им свежести не хватило. Вдохновения. У них потенциал обалденный. Великолепная по таланту команда. Но вот задора не хватало.

— Странно для такой молодой сборной.

— С одной стороны — да, с другой — нужно знать, как они готовились. Как провели свой вечер после победы над Россией (улыбается). В том матче они очень много эмоций потеряли, хотя у них и был день отдыха.

— На следующее утро они вышли на раскатку — и были очень бодрыми и веселыми, много улыбались.

— Все дело в том, что сейчас во всем мире все пытаются понять, как «стакировать», то есть сохранить энергию, которую мы можем получать. Как сохранить эту энергию, когда ты побеждаешь, не растерять ее. Это очень важно. Вот американцам энергетики и не хватило. Может, тренерский штаб пытался что-то с этим сделать, но по наблюдениям сборная США не была активной. Не знаю почему. Надо было искать какие-то резервы. На мой взгляд, технологический фактор играл здесь очень большую роль. Потенциал и талант есть.

Но свежести и задора не было. «Через не могу» — не смогли. А финны прошли очень сложный этап квалификационный. И, возможно, это была подготовка к финальной части. И они были очень мотивированы, дисциплинированы как никогда, при том что дисциплина им присуща. Сыграли очень компактно и нацеленно на ворота. Финляндия не украла эту победу. Она ее взяла. Схватила за жабры — и забрала.

— Много тренерского в ваших словах. Не собираетесь в следующем сезоне вернуться к работе?

— В следующем сезоне — точно нет. Через год? Посмотрим. Я не люблю бежать впереди поезда. Живу сегодняшним днем. Что было в прошлом, уже мое. Что будет в будущем, будем строить.

— Предложений много?

— Да.

— Что думаете об этой сборной России, которая собралась в этом году?

— Она очень задорная, веселая, талантливая и качественная.

— Американцы говорили, что сборная России очень и очень сильно отличается по стилю от всех и от того, к чему они привыкли видеть за океаном, что сами россияне порой себя ставят в тупик. В плане хоккейной ментальности: передача почти всегда предпочитается броску.

— Это все потому, что в нашей команде собраны такие творческие и талантливые игроки, которые стараются творить. И таланта им на это хватает.

— Иногда это их, согласитесь, подводит.

— Даже если и так — понимаете, это создает «ботэ», то есть красоту хоккея. Дает возможность полюбить хоккей детям. Зрители, которые идут в театр или кинотеатр, они хотят увидеть что-то гениальное, какую-то эстетику, и тут они смогут его получить на хоккее. Творческий фактор — он вообще очень сложно прививаемый. Или есть, или — нет. Так что тут можно только наслаждаться. И если мы не убиваем его в детстве, тогда и получается, что у нас появляются такие звездочки и таланты, красиво играющие.

— Кого бы вы назвали самым ярким игроком сборной России?

— Увидите с Канадой.

Игорь ЕРОНКО из Кельна.
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18 Мая, 17:15 Зрители 6209 Плей-офф: 1/4 финала AccorHotels Arena
Россия 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Андрей Василевский Павел Францоуз
1-й период
02:38 Сергей Андронов
Давид Пастрняк 06:32
08:45 Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
09:39 Никита Гусев
Якуб Ержабек 12:44
13:36 Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
17:05 Александр Барабанов
2-й период
28:53 Иван Проворов
3-й период
Якуб Ворачек 43:29
47:55 Никита Кучеров
53:55 Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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