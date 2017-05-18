Вячеслав Быков: Матч России и Канады — это досрочный финал
Бывший главный тренер сборной России — об итогах первых четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею-2017.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Находясь тут, в Кельне, на матче США и Финляндии, за
— Ну конечно же следил. Я был уверен в победе, потому что, ну,
— Полугипотетический полуфинал с Канадой — праздник?
— Это будет финал. Досрочный.
— А что по американцам скажете? Настолько скоростная сборная, а ничего не показала с финнами.
— Мне кажется, им свежести не хватило. Вдохновения. У них потенциал обалденный. Великолепная по таланту команда. Но вот задора не хватало.
— Странно для такой молодой сборной.
— С одной стороны — да, с другой — нужно знать, как они готовились. Как провели свой вечер после победы над Россией (улыбается). В том матче они очень много эмоций потеряли, хотя у них и был день отдыха.
— На следующее утро они вышли на раскатку — и были очень бодрыми и веселыми, много улыбались.
— Все дело в том, что сейчас во всем мире все пытаются понять, как «стакировать», то есть сохранить энергию, которую мы можем получать. Как сохранить эту энергию, когда ты побеждаешь, не растерять ее. Это очень важно. Вот американцам энергетики и не хватило. Может, тренерский штаб пытался
Но свежести и задора не было. «Через не могу» — не смогли. А финны прошли очень сложный этап квалификационный. И, возможно, это была подготовка к финальной части. И они были очень мотивированы, дисциплинированы как никогда, при том что дисциплина им присуща. Сыграли очень компактно и нацеленно на ворота. Финляндия не украла эту победу. Она ее взяла. Схватила за жабры — и забрала.
— Много тренерского в ваших словах. Не собираетесь в следующем сезоне вернуться к работе?
— В следующем сезоне — точно нет. Через год? Посмотрим. Я не люблю бежать впереди поезда. Живу сегодняшним днем. Что было в прошлом, уже мое. Что будет в будущем, будем строить.
— Предложений много?
— Да.
— Что думаете об этой сборной России, которая собралась в этом году?
— Она очень задорная, веселая, талантливая и качественная.
— Американцы говорили, что сборная России очень и очень сильно отличается по стилю от всех и от того, к чему они привыкли видеть за океаном, что сами россияне порой себя ставят в тупик. В плане хоккейной ментальности: передача почти всегда предпочитается броску.
— Это все потому, что в нашей команде собраны такие творческие и талантливые игроки, которые стараются творить. И таланта им на это хватает.
— Иногда это их, согласитесь, подводит.
— Даже если и так — понимаете, это создает «ботэ», то есть красоту хоккея. Дает возможность полюбить хоккей детям. Зрители, которые идут в театр или кинотеатр, они хотят увидеть
— Кого бы вы назвали самым ярким игроком сборной России?
— Увидите с Канадой.
Игорь ЕРОНКО из Кельна.
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|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол