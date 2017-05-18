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— Находясь тут, в Кельне, на матче США и Финляндии, за Россией-то следили хоть одним глазом?

— Ну конечно же следил. Я был уверен в победе, потому что, ну, во-первых, я знаю наших ребят, и видя то, какая у чехов команда, для меня не стало ни малейшим сюрпризом, что Россия победила.

— Полугипотетический полуфинал с Канадой — праздник?

— Это будет финал. Досрочный.

— А что по американцам скажете? Настолько скоростная сборная, а ничего не показала с финнами.

— Мне кажется, им свежести не хватило. Вдохновения. У них потенциал обалденный. Великолепная по таланту команда. Но вот задора не хватало.

— Странно для такой молодой сборной.

— С одной стороны — да, с другой — нужно знать, как они готовились. Как провели свой вечер после победы над Россией (улыбается). В том матче они очень много эмоций потеряли, хотя у них и был день отдыха.

— На следующее утро они вышли на раскатку — и были очень бодрыми и веселыми, много улыбались.

— Все дело в том, что сейчас во всем мире все пытаются понять, как «стакировать», то есть сохранить энергию, которую мы можем получать. Как сохранить эту энергию, когда ты побеждаешь, не растерять ее. Это очень важно. Вот американцам энергетики и не хватило. Может, тренерский штаб пытался что-то с этим сделать, но по наблюдениям сборная США не была активной. Не знаю почему. Надо было искать какие-то резервы. На мой взгляд, технологический фактор играл здесь очень большую роль. Потенциал и талант есть.

Но свежести и задора не было. «Через не могу» — не смогли. А финны прошли очень сложный этап квалификационный. И, возможно, это была подготовка к финальной части. И они были очень мотивированы, дисциплинированы как никогда, при том что дисциплина им присуща. Сыграли очень компактно и нацеленно на ворота. Финляндия не украла эту победу. Она ее взяла. Схватила за жабры — и забрала.

— Много тренерского в ваших словах. Не собираетесь в следующем сезоне вернуться к работе?

— В следующем сезоне — точно нет. Через год? Посмотрим. Я не люблю бежать впереди поезда. Живу сегодняшним днем. Что было в прошлом, уже мое. Что будет в будущем, будем строить.

— Предложений много?

— Да.

— Что думаете об этой сборной России, которая собралась в этом году?

— Она очень задорная, веселая, талантливая и качественная.

— Американцы говорили, что сборная России очень и очень сильно отличается по стилю от всех и от того, к чему они привыкли видеть за океаном, что сами россияне порой себя ставят в тупик. В плане хоккейной ментальности: передача почти всегда предпочитается броску.

— Это все потому, что в нашей команде собраны такие творческие и талантливые игроки, которые стараются творить. И таланта им на это хватает.

— Иногда это их, согласитесь, подводит.

— Даже если и так — понимаете, это создает «ботэ», то есть красоту хоккея. Дает возможность полюбить хоккей детям. Зрители, которые идут в театр или кинотеатр, они хотят увидеть что-то гениальное, какую-то эстетику, и тут они смогут его получить на хоккее. Творческий фактор — он вообще очень сложно прививаемый. Или есть, или — нет. Так что тут можно только наслаждаться. И если мы не убиваем его в детстве, тогда и получается, что у нас появляются такие звездочки и таланты, красиво играющие.

— Кого бы вы назвали самым ярким игроком сборной России?

— Увидите с Канадой.

Игорь ЕРОНКО из Кельна.