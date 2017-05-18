Орлов: Хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чехов

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Российские хоккеисты обыграли чехов со счетом 3:0. Орлов забросил свою первую шайбу на турнире.

«Что касается гола, то Плотников хорошо держал шайбу, я вышел с пересменки и постарался быстрее закрыть зону. Удачно сложилось, что у меня был момент бросить, и я не стал ничего выдумывать, — сказал Орлов. — Мы выстояли в меньшинстве, и от этого стали действовать увереннее. Еще и Андрей Василевский в воротах отлично сыграл, да и мы пытались по возможности блокировать броски».

Игру Россия — Чехия посетило порядка 6,2 тысяч человек. «Главное, что мы слышали наших русских болельщиков, которые нас поддерживали, и спасибо им за это», — отметил он.

Следующую встречу россияне проведут 20 мая с победителем пары Канада — Германия.