Орлов: Хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чехов
ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорошая игра в меньшинстве придала хоккеистам сборной России уверенности в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Чехии. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Дмитрий Орлов.
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Российские хоккеисты обыграли чехов со счетом 3:0. Орлов забросил свою первую шайбу на турнире.
«Что касается гола, то Плотников хорошо держал шайбу, я вышел с пересменки и постарался быстрее закрыть зону. Удачно сложилось, что у меня был момент бросить, и я не стал ничего выдумывать, — сказал Орлов. — Мы выстояли в меньшинстве, и от этого стали действовать увереннее. Еще и Андрей Василевский в воротах отлично сыграл, да и мы пытались по возможности блокировать броски».
Игру Россия — Чехия посетило порядка 6,2 тысяч человек. «Главное, что мы слышали наших русских болельщиков, которые нас поддерживали, и спасибо им за это», — отметил он.
Следующую встречу россияне проведут 20 мая с победителем пары Канада — Германия.
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|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол