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Команда России выиграла у чехов со счетом 3:0. В ходе матча арбитры пять раз наказывали российских хоккеистов удалениями, в пассиве чешской сборной три двухминутных штрафа.

«В этой игре было очень много удалений. Показалось, что было предвзятое судейство», — сказал Знарок.

Тренера российской сборной не удивило, что команда США проиграла в четвертьфинале финнам (0:2). «Я не удивился этому, просто это мы сваляли в игре с ними дурака. Не было бы переезда, играли бы спокойно», — отметил он.