Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия — Чехия
ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судейство матча ¼ финала чемпионата мира по хоккею между командами России и Чехии могло быть предвзятым. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Олег Знарок.
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Команда России выиграла у чехов со счетом 3:0. В ходе матча арбитры пять раз наказывали российских хоккеистов удалениями, в пассиве чешской сборной три двухминутных штрафа.
«В этой игре было очень много удалений. Показалось, что было предвзятое судейство», — сказал Знарок.
Тренера российской сборной не удивило, что команда США проиграла в четвертьфинале финнам (0:2). «Я не удивился этому, просто это мы сваляли в игре с ними дурака. Не было бы переезда, играли бы спокойно», — отметил он.
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
Вратари
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол