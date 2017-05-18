Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!
Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров анализирует победу сборной России над чехами и предвосхищает полуфинал с канадцами.
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— Борис Александрович, ваши опасения оказались напрасны, наши уверенно победили…
— Почему напрасны? Разве игра далась сборной России легко? Начали чехи очень активно, часто гостили в нашей зоне, нагружали оборону и вратаря. Однако на этот раз мы защищались аккуратно, зачищали пятачок, не давали добивать. Играли строго, без излишеств. Пожар на нашем пятачке не полыхал.
— Андрей Василевский в третий раз сохранил ворота на замке!
— При этом
— Хочется похвалить Евгения Кузнецова. После поражения от американцев он занялся самокритикой и проделал титаническую работу над ошибками…
— И я похвалю Кузнецова. В конце первого периода он часто брал игру на себя, держал шайбу, сохранял ее, когда чехи из кожи лезли вон, чтобы отыграться. Молодец! Показал высочайший класс. Да и его пас на гол Кучерова — волшебный!
— Может, Кузнецову невольно помогла травма Наместникова, принявшего шайбу на себя? Центрфорвард «Вашингтона» стал выходить в двух звеньях и заметно увеличил свое игровое время.
— Не думаю, что его яркая игра связана с травмой Наместнкова. Но Кузнецов чувствует доверие тренеров, чего раньше наблюдалось не всегда.
— В огромной бочке меда не обошлось и без ложек дегтя?
— Не обошлось. Опять навалились эти глупые удаления. Причем правила наши нарушали в чужой и средней зоне. Правда, защищались в меньшинстве очень добротно, четко. Особенно Андронов, Телегин, Ничушкин… Я по ходу чемпионата уже хвалил московских армейцев, которым в их клубе не давали играть в комбинационном ключе. Здесь же они просто подавили чехов. Выходя на лед, переводили шайбу в зону соперника, плюс голевые моменты создавали. Андронов мог забить, но выручил Францоуз. Если бы не вратарь, счет мог вырасти до неприличного. По игре наши могли победить и 6:0. Но Панарин не забил выход один на один с вратарем, Дадонов последовал его примеру, Андронов… Показалось, что российские нападающие делали лишние передачи, в ущерб броскам.
— К тому же чешский вратарь не выкатывался из ворот, по большей части играл в «краске» и не реагировлал на обманные движения. Раскачать его финтами и поперечными передачами — дело бесполезное…
— И я это заметил. Ему надо бросать верхом, без лишних финтов. Как сделал Орлов, открыв счет, или Панарин, когда получил пас от Кучерова и оказался один на один с вратарем. Но в оправдание нашей атаки хочу посетовать на плохой лед — с экрана телевизора было заметно, как подпрыгивала шайба, как трудно ее было укрощать. Вот Панарин и смазал бросок.
— Параллельно в Кельне встречались американцы и финны. Поражение 0:2 наших обидчиков — сенсация?
— Лично меня сильно удивило. Похоже, сборная СЩА оказалась калифом на час. А поражение сборной России — досадным эпизодом. Но финны, которые на флажке пробились в четвертьфинал, — не подарок, они и раньше преподносили сюрпризы, побеждая в
— Намекаете на олимпийский Турин-2006?
— Не только. Но аналогий, связанных с нашей сборной, проводить не хочу. Тем более что в полуфинале не финны станут соперниками сборной России.
— Канадцев победить реально?
— Почему нет? Непроходимых соперников не бывает. Тем более что на этом чемпионате канадцы уже проигрывали — швейцарцам. Так что трепетать перед родоначальниками хоккея не стоит. Главное — выдержать их стартовый натиск, не пропустить быстрый гол.
— Но как изжить эти глупые удаления? Американцы за них наказали, могут наказать и канадцы…
— Здесь нет рецептов. Иногда соперник искусно подставляется, как в случае с Проворовым. Но тренеры должны все время предостерегать игроков от неоправданного риска.
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|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол