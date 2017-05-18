Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
21:15 перерыв Швейцария 1
Швеция 1
тв
1/4 финала
21:15 перерыв Канада 1
Германия 0
1/2 финала
20.05 не начался Финляндия
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
Россия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29791969/
18 мая 2017, 21:15 | Советский спорт

Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров анализирует победу сборной России над чехами и предвосхищает полуфинал с канадцами.

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— Борис Александрович, ваши опасения оказались напрасны, наши уверенно победили…
— Почему напрасны? Разве игра далась сборной России легко? Начали чехи очень активно, часто гостили в нашей зоне, нагружали оборону и вратаря. Однако на этот раз мы защищались аккуратно, зачищали пятачок, не давали добивать. Играли строго, без излишеств. Пожар на нашем пятачке не полыхал.

— Андрей Василевский в третий раз сохранил ворота на замке!
— При этом по-настоящему стопроцентных моментов чехи почти не создали. В основном набрасывали и шайбу издалека в надежде на авось и рикошеты. Не дождались.

— Хочется похвалить Евгения Кузнецова. После поражения от американцев он занялся самокритикой и проделал титаническую работу над ошибками…
— И я похвалю Кузнецова. В конце первого периода он часто брал игру на себя, держал шайбу, сохранял ее, когда чехи из кожи лезли вон, чтобы отыграться. Молодец! Показал высочайший класс. Да и его пас на гол Кучерова — волшебный!

— Может, Кузнецову невольно помогла травма Наместникова, принявшего шайбу на себя? Центрфорвард «Вашингтона» стал выходить в двух звеньях и заметно увеличил свое игровое время.
— Не думаю, что его яркая игра связана с травмой Наместнкова. Но Кузнецов чувствует доверие тренеров, чего раньше наблюдалось не всегда.

— В огромной бочке меда не обошлось и без ложек дегтя?
— Не обошлось. Опять навалились эти глупые удаления. Причем правила наши нарушали в чужой и средней зоне. Правда, защищались в меньшинстве очень добротно, четко. Особенно Андронов, Телегин, Ничушкин… Я по ходу чемпионата уже хвалил московских армейцев, которым в их клубе не давали играть в комбинационном ключе. Здесь же они просто подавили чехов. Выходя на лед, переводили шайбу в зону соперника, плюс голевые моменты создавали. Андронов мог забить, но выручил Францоуз. Если бы не вратарь, счет мог вырасти до неприличного. По игре наши могли победить и 6:0. Но Панарин не забил выход один на один с вратарем, Дадонов последовал его примеру, Андронов… Показалось, что российские нападающие делали лишние передачи, в ущерб броскам.

— К тому же чешский вратарь не выкатывался из ворот, по большей части играл в «краске» и не реагировлал на обманные движения. Раскачать его финтами и поперечными передачами — дело бесполезное…
— И я это заметил. Ему надо бросать верхом, без лишних финтов. Как сделал Орлов, открыв счет, или Панарин, когда получил пас от Кучерова и оказался один на один с вратарем. Но в оправдание нашей атаки хочу посетовать на плохой лед — с экрана телевизора было заметно, как подпрыгивала шайба, как трудно ее было укрощать. Вот Панарин и смазал бросок.

— Параллельно в Кельне встречались американцы и финны. Поражение 0:2 наших обидчиков — сенсация?
— Лично меня сильно удивило. Похоже, сборная СЩА оказалась калифом на час. А поражение сборной России — досадным эпизодом. Но финны, которые на флажке пробились в четвертьфинал, — не подарок, они и раньше преподносили сюрпризы, побеждая в плей-офф фаворитов.

— Намекаете на олимпийский Турин-2006?
— Не только. Но аналогий, связанных с нашей сборной, проводить не хочу. Тем более что в полуфинале не финны станут соперниками сборной России.

— Канадцев победить реально?
— Почему нет? Непроходимых соперников не бывает. Тем более что на этом чемпионате канадцы уже проигрывали — швейцарцам. Так что трепетать перед родоначальниками хоккея не стоит. Главное — выдержать их стартовый натиск, не пропустить быстрый гол.

— Но как изжить эти глупые удаления? Американцы за них наказали, могут наказать и канадцы…
— Здесь нет рецептов. Иногда соперник искусно подставляется, как в случае с Проворовым. Но тренеры должны все время предостерегать игроков от неоправданного риска.
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18 Мая, 17:15 Зрители 6209 Плей-офф: 1/4 финала AccorHotels Arena
Россия 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Андрей Василевский Павел Францоуз
1-й период
02:38 Сергей Андронов
Давид Пастрняк 06:32
08:45 Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
09:39 Никита Гусев
Якуб Ержабек 12:44
13:36 Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
17:05 Александр Барабанов
2-й период
28:53 Иван Проворов
3-й период
Якуб Ворачек 43:29
47:55 Никита Кучеров
53:55 Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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