Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!

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— Борис Александрович, ваши опасения оказались напрасны, наши уверенно победили…

— Почему напрасны? Разве игра далась сборной России легко? Начали чехи очень активно, часто гостили в нашей зоне, нагружали оборону и вратаря. Однако на этот раз мы защищались аккуратно, зачищали пятачок, не давали добивать. Играли строго, без излишеств. Пожар на нашем пятачке не полыхал.

— Андрей Василевский в третий раз сохранил ворота на замке!

— При этом по-настоящему стопроцентных моментов чехи почти не создали. В основном набрасывали и шайбу издалека в надежде на авось и рикошеты. Не дождались.

— Хочется похвалить Евгения Кузнецова. После поражения от американцев он занялся самокритикой и проделал титаническую работу над ошибками…

— И я похвалю Кузнецова. В конце первого периода он часто брал игру на себя, держал шайбу, сохранял ее, когда чехи из кожи лезли вон, чтобы отыграться. Молодец! Показал высочайший класс. Да и его пас на гол Кучерова — волшебный!

— Может, Кузнецову невольно помогла травма Наместникова, принявшего шайбу на себя? Центрфорвард «Вашингтона» стал выходить в двух звеньях и заметно увеличил свое игровое время.

— Не думаю, что его яркая игра связана с травмой Наместнкова. Но Кузнецов чувствует доверие тренеров, чего раньше наблюдалось не всегда.

— В огромной бочке меда не обошлось и без ложек дегтя?

— Не обошлось. Опять навалились эти глупые удаления. Причем правила наши нарушали в чужой и средней зоне. Правда, защищались в меньшинстве очень добротно, четко. Особенно Андронов, Телегин, Ничушкин… Я по ходу чемпионата уже хвалил московских армейцев, которым в их клубе не давали играть в комбинационном ключе. Здесь же они просто подавили чехов. Выходя на лед, переводили шайбу в зону соперника, плюс голевые моменты создавали. Андронов мог забить, но выручил Францоуз. Если бы не вратарь, счет мог вырасти до неприличного. По игре наши могли победить и 6:0. Но Панарин не забил выход один на один с вратарем, Дадонов последовал его примеру, Андронов… Показалось, что российские нападающие делали лишние передачи, в ущерб броскам.

— К тому же чешский вратарь не выкатывался из ворот, по большей части играл в «краске» и не реагировлал на обманные движения. Раскачать его финтами и поперечными передачами — дело бесполезное…

— И я это заметил. Ему надо бросать верхом, без лишних финтов. Как сделал Орлов, открыв счет, или Панарин, когда получил пас от Кучерова и оказался один на один с вратарем. Но в оправдание нашей атаки хочу посетовать на плохой лед — с экрана телевизора было заметно, как подпрыгивала шайба, как трудно ее было укрощать. Вот Панарин и смазал бросок.

— Параллельно в Кельне встречались американцы и финны. Поражение 0:2 наших обидчиков — сенсация?

— Лично меня сильно удивило. Похоже, сборная СЩА оказалась калифом на час. А поражение сборной России — досадным эпизодом. Но финны, которые на флажке пробились в четвертьфинал, — не подарок, они и раньше преподносили сюрпризы, побеждая в плей-офф фаворитов.

— Намекаете на олимпийский Турин-2006?

— Не только. Но аналогий, связанных с нашей сборной, проводить не хочу. Тем более что в полуфинале не финны станут соперниками сборной России.

— Канадцев победить реально?

— Почему нет? Непроходимых соперников не бывает. Тем более что на этом чемпионате канадцы уже проигрывали — швейцарцам. Так что трепетать перед родоначальниками хоккея не стоит. Главное — выдержать их стартовый натиск, не пропустить быстрый гол.

— Но как изжить эти глупые удаления? Американцы за них наказали, могут наказать и канадцы…

— Здесь нет рецептов. Иногда соперник искусно подставляется, как в случае с Проворовым. Но тренеры должны все время предостерегать игроков от неоправданного риска.