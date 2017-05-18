Фазель: Организаторам ЧМ, возможно, стоило оставить россиян на плей-офф в Кельне
КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторам чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже, возможно, стоило оставить сборную России на матчи
плей-офф в немецком городе. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.
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Ранее в четверг сборная России в четвертьфинальном матче, который прошел в Париже, обыграла команду Чехии — 3:0. В параллельной встрече, прошедшей в Кельне, сборная Финляндии оказалась сильнее команды США — 2:0.
«У нас нет разочарования по поводу посещаемости четвертьфинальных матчей, — сказал Фазель. — Арена в Кельне выглядит пустой, но на ней собралось порядка 9 тысяч зрителей. У нас были и меньшие показатели на других турнирах. Возможно, стоило оставить Россию в Кельне, но правила есть правила».
Позднее в четверг состоятся еще два четвертьфинала — Канада — Германия, победитель которого в ½ финала сыграет с командой России, и Швейцария — Швеция, сильнейший в этом противостоянии в следующем раунде встретится с финнами.
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
Вратари
|Андрей Василевский
|Павел Францоуз
|1-й период
|02:38
|Сергей Андронов
|Давид Пастрняк
|06:32
|08:45
|Дмитрий I Орлов (С. Плотников, Вик. Антипин)
|09:39
|Никита Гусев
|Якуб Ержабек
|12:44
|13:36
|Никита Кучеров (Е. Кузнецов, Вик. Антипин)
|17:05
|Александр Барабанов
|2-й период
|28:53
|Иван Проворов
|3-й период
|Якуб Ворачек
|43:29
|47:55
|Никита Кучеров
|53:55
|Артемий Панарин (Н. Кучеров, Е. Кузнецов)
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол