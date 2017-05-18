Фазель: Организаторам ЧМ, возможно, стоило оставить россиян на плей-офф в Кельне

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Ранее в четверг сборная России в четвертьфинальном матче, который прошел в Париже, обыграла команду Чехии — 3:0. В параллельной встрече, прошедшей в Кельне, сборная Финляндии оказалась сильнее команды США — 2:0.

«У нас нет разочарования по поводу посещаемости четвертьфинальных матчей, — сказал Фазель. — Арена в Кельне выглядит пустой, но на ней собралось порядка 9 тысяч зрителей. У нас были и меньшие показатели на других турнирах. Возможно, стоило оставить Россию в Кельне, но правила есть правила».

Позднее в четверг состоятся еще два четвертьфинала — Канада — Германия, победитель которого в ½ финала сыграет с командой России, и Швейцария — Швеция, сильнейший в этом противостоянии в следующем раунде встретится с финнами.