Фазель: Матч сборных России и Канады по хоккею на ЧМ будет фантастическим

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В четверг сборная Россия со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале подопечные Олега Знарка встретятся с победителем встречи Канада — Германия.

«Россия отлично провела матч против чехов. Будет интересно увидеть их в игре против канадцев. Это будет фантастический матч», — сказал Фазель.

В другом полуфинале команда Финляндии неожиданно оказалась сильнее сборной США (2:0). «Сегодня я увидел другую команду Финляндии, которая играла гораздо лучше, чем на групповом этапе. Сборная США смотрелась разобранной, уставшей», — считает глава ИИХФ.