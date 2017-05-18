Самая кубковая нация. Как Финляндия отправила США домой
Сборная Суоми всухую обыграла американцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017.
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Сборная Финляндии, которая провела один из худших для себя групповых этапов в истории чемпионатов мира и которая вышла в
Финны провели идеальный матч. Придраться в их игре абсолютно не к чему. Панический откат, имевший место на групповой стадии, растворился после переезда в Кельн. Грамотная, отточенная игра, постоянный высокий прессинг, стремление как можно быстрее вывести шайбу из зоны. Хорош был Харри Сятери? В общем, да, стоило финнам перестать прижиматься к воротам и открыть обзор своему голкиперу, как он сразу включил режим «финский вратарь на чемпионате мира», — так играли до него Коскинен, Ринне, Веханен и
У великолепного молодого нападения США, с которым могли посоперничать разве что форварды Канады, не получалось вообще ничего. Сразу по пересечении ими чужой синей линии начиналось давление — не сумасшедшая активная игра в тело, а планомерное вязкое выдавливание к бортам.
Свой пятак, на котором еще недавно были игроки Словении и даже Белоруссии, Суоми зачищали с невероятным упорством. Американцы были лишены сразу двух своих козырей — технари Айкел, Ларкин и Годро не могли привычно играть в пас и выводить друг друга на бросок, а
Год назад сборная США дошла до полуфинала, в котором выдала феерический матч против самих канадцев. Тогда в составе «звездно-полосатых» было четверо пусть и топовых, но студента, и из приличных игроков там был только 18-летний Мэттьюс, не сыгравший еще ни одного матча в НХЛ. В Кельн американцы привезли убойный для себя состав с отличной обороной и мощной атакой, но где все это было в четвертьфинале?
Возможно, США не настроились должным образов на финнов, занявших четвертое место в своей группе. Блэшилл по ходу матча вновь пытался тасовать звенья, но раз за разом Годро оказывался на льду, а Ли и Хэйс — в штрафбоксе. Главный тренер американцев на ходу перестраивал сочетания, но как только его подопечные пытались играть агрессивнее и больше владеть шайбой, то сразу начинали фолить.
Кто бы ни стал соперником Финляндии в полуфинале, свою игру они не изменят. Это будут классические финны со стремительными контратаками, выжиманиями соперников из своей зоны, плотной и хладнокровной игрой. Еще лучше заиграла тройка Ахо, которая возила американцев у своих ворот минутами. Сам Себастьян обладает высочайшей скоростью и читает игру на таком уровне, что как он не стушевался перед крепкой обороной США, так не испугается ни звездных шведов, ни, чем черт не шутит, взрывных швейцарцев.
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|Джефф Блэшилл
|Лаури Марьямяки
|Джимми Ховард 57:10 (Дж. Ховард 58:08-58:23)
|Харри Сятери
|1-й период
|16:27
|Ник Шмолц
|2-й период
|20:26
|Андерс Ли
|Микко Рантанен (В-М. Савинайнен, С. Ахо)
|21:01
|28:39
|Андерс Ли
|Антти Пильстрем
|37:55
|3-й период
|42:17
|Кевин Хэйс
|Йоонас Кемппайнен (Ю. Аалтонен)
|46:49
|48:36
|Кевин Хэйс
|58:08
|Джек Айкел
|Атте Охтамаа
|58:46
|12
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол