Самая кубковая нация. Как Финляндия отправила США домой

Сборная Финляндии, которая провела один из худших для себя групповых этапов в истории чемпионатов мира и которая вышла в плей-офф с четвертого места, продолжает бороться за медали. Та Финляндия, которая без шансов улетела под Канаду, которая потеряла очки с Норвегией и разгромно уступила Франции. Воистину, эта нация создана для игр в плей-офф. Не было вообще никаких предпосылок для такого выступления Суоми, как сегодня. Раскоординированная, несобранная команда за один день превратилась в кардинально другую сборную.

Финны провели идеальный матч. Придраться в их игре абсолютно не к чему. Панический откат, имевший место на групповой стадии, растворился после переезда в Кельн. Грамотная, отточенная игра, постоянный высокий прессинг, стремление как можно быстрее вывести шайбу из зоны. Хорош был Харри Сятери? В общем, да, стоило финнам перестать прижиматься к воротам и открыть обзор своему голкиперу, как он сразу включил режим «финский вратарь на чемпионате мира», — так играли до него Коскинен, Ринне, Веханен и многие-многие предшественники.

У великолепного молодого нападения США, с которым могли посоперничать разве что форварды Канады, не получалось вообще ничего. Сразу по пересечении ими чужой синей линии начиналось давление — не сумасшедшая активная игра в тело, а планомерное вязкое выдавливание к бортам.

Свой пятак, на котором еще недавно были игроки Словении и даже Белоруссии, Суоми зачищали с невероятным упорством. Американцы были лишены сразу двух своих козырей — технари Айкел, Ларкин и Годро не могли привычно играть в пас и выводить друг друга на бросок, а более-менее опытным Ли и Нельсону финны не позволяли набрасывать на пятак и работать на отскоках.

Год назад сборная США дошла до полуфинала, в котором выдала феерический матч против самих канадцев. Тогда в составе «звездно-полосатых» было четверо пусть и топовых, но студента, и из приличных игроков там был только 18-летний Мэттьюс, не сыгравший еще ни одного матча в НХЛ. В Кельн американцы привезли убойный для себя состав с отличной обороной и мощной атакой, но где все это было в четвертьфинале?

Возможно, США не настроились должным образов на финнов, занявших четвертое место в своей группе. Блэшилл по ходу матча вновь пытался тасовать звенья, но раз за разом Годро оказывался на льду, а Ли и Хэйс — в штрафбоксе. Главный тренер американцев на ходу перестраивал сочетания, но как только его подопечные пытались играть агрессивнее и больше владеть шайбой, то сразу начинали фолить.

Кто бы ни стал соперником Финляндии в полуфинале, свою игру они не изменят. Это будут классические финны со стремительными контратаками, выжиманиями соперников из своей зоны, плотной и хладнокровной игрой. Еще лучше заиграла тройка Ахо, которая возила американцев у своих ворот минутами. Сам Себастьян обладает высочайшей скоростью и читает игру на таком уровне, что как он не стушевался перед крепкой обороной США, так не испугается ни звездных шведов, ни, чем черт не шутит, взрывных швейцарцев.

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